Perotti: “Invertimos muy fuerte en el norte porque, con igualdad de oportunidades, la zona se va a desarrollar”

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó este jueves la apertura de sobres con las ofertas económicas para realizar la obra del Acueducto Tostado-Villa Minetti.

La misma permitirá abastecer de agua potable a 15.000 habitantes de las localidades de Pozo Borrado, San Bernardo y Villa Minetti, mediante conducciones nuevas a colocar. Mientras que a las localidades de Gregoria Pérez de Denis y Santa Margarita llegará el agua a través del acueducto troncal, una vez ejecutado en la etapa previa.

Durante el acto, desarrollado en la ciudad de Tostado, Perotti señaló que “nosotros describimos nuestra provincia como una, pero reconociendo que nuestro norte provincial tiene un fuerte vínculo con el norte grande, sobre todo con las provincias vecinas; y que la falta de inversión en los últimos años, lo ha puesto mucho más mirando a esas provincias, que al resto de la provincia de Santa Fe”.

A continuación, el gobernador destacó que “hay un potencial enorme en nuestro norte provincial, en 9 de Julio, Vera, Obligado, San Cristóbal, que hay que poner en plena capacidad de producción, y esto se consigue con inversiones del sector público, para generar arraigo y motivar a los inversores privados, para avanzar en un nivel mayor de compromiso con la zona”, indicó el mandatario.

En ese sentido, precisó que “el sector privado, cuando ve que el Estado acompaña y realiza inversiones, también las hace y las multiplica, por eso los anuncios que venimos haciendo y las concreciones que se vienen dando en obras de alto impacto para la zona. Este es el esquema de desarrollo que tenemos para la provincia, y hoy tenemos los recursos para estar desplegando obras en cada pueblo y ciudad”, remarcó Perotti.

Y agregó: “Vamos a dejar una provincia mucho más equipada, desde la infraestructura básica necesaria para mejorar la calidad de vida de la gente, y desde la infraestructura necesaria para la producción”, dijo, al tiempo que destacó la importancia de “tener una mirada integral, porque hay muchos que necesitan tener las oportunidades para crecer, desarrollarse, arraigarse”.

“Esa comprensión -continuó Perotti-, es la que nos lleva a invertir muy fuerte en el norte, porque su gente tiene talento, capacidad, vocación emprendedora, y va a demostrar claramente que con igualdad de oportunidades la zona se va a desarrollar; atacar las causas es lo que nos lleva a tener una provincia con un desarrollo diferente, con una matriz productiva que nos entusiasma y deseamos que Nación incorpore. Este es el gobierno que acompaña al que invierte, produce y trabaja”, concluyó el gobernador de la provincia.

LA DECISIÓN DE PAGAR UNA DEUDA

A su turno, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, expresó: "Es un día de mucha felicidad para nosotros porque esta no es una obra menor y quiero decirle al equipo de trabajo que hoy nos toca acompañar a un gobernador que, desde el primer día de la gestión, tuvo la decisión política de empezar a pagar una deuda de años, muchos años, en muchas localidades de nuestra provincia que no tienen el derecho humano básico que es el agua potable".

Por su parte, el senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, al referirse al acueducto, recordó que "es una obra que se reclama de hace mucho tiempo, señor gobernador esta no es una obra electoralista es una obra verdaderamente de estadistas, porque esto me hace acordar a la ruta 95, que era un clamor; hoy el gobierno de la provincia va a solucionar el problema del agua del departamento 9 de Julio".

En tanto, el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, sostuvo que "esto que se hace con el agua en los departamentos del norte creo que no tiene antecedentes", y agradeció "la enorme cantidad de obras que tenemos: pasamos de ser un departamento postergado a uno potenciado, y eso no es menor", expresó. Y sumó: “Esto se desarrolló en poco tiempo, porque la pandemia no permitió avanzar con la celeridad que necesitábamos. Gracias a la decisión política del gobernador estamos en esta situación".

Por otro lado, el intendente de Tostado, Enrique Mualem, expresó su agradecimiento y reconocimiento “a la decisión política del gobernador Perotti por esta obra que desde hace muchísimos años estábamos reclamando”, e instó a que “todos debemos colaborar para que se lleve adelante y, de esta manera, llevar agua a nuestras queridas localidades del norte”.

A su turno, el presidente comunal de Villa Minetti, Gabriel Gentili, le dijo al gobernador Perotti: “Usted no imagina lo que significa esta obra para el departamento 9 de Julio: constituye un antes y un después. Este país va a cambiar cuando dejemos de pensar en la próxima elección y empecemos a pensar en la prima generación”, dijo, al tiempo que agradeció también las respectivas gestiones de la ministra Frana y del secretario Maina. “Ustedes van a presenciar lo que cambió la vida del departamento 9 de Julio, concluyó.

OFERTAS

Para la ejecución de los trabajos se presentaron tres ofertas. La primera correspondió a la UT Cocyar SA-Pilatti SA-Winkelmann SRL, que cotizó los trabajos por $ 6.590.755.594; la segunda, a la UT Proyecto Electroluz SRL-Tecsa SA, por $ 5.202.763.425; y la última, a Werk Constructora SRL-Del Sol Constructora SA, por $ 5.177.501.700.

LA OBRA

Los trabajos fueron proyectados en cuatro tramos: el primero, abarca la ejecución del Canal de Aducción y la obra de Toma, la instalación de los módulos de Clarificación, las obras civiles a ejecutar en el predio de la Planta Clarificadora, la construcción de la estación de Bombeo Nº1 y el tramo troncal de cañería desde la estación de bombeo Nº1 hasta la Cámara de Entrada a la cisterna de la Estación de Bombeo Nº2, Antonio Pini.

El segundo tramo incluye todas las obras a ejecutar para la Estación de Bombeo Nº2, el tramo troncal de cañería desde dicha estación hasta la cámara de entrada a la cisterna de la Estación de Bombeo Nº3 en Pozo Borrado y para su ramal de abastecimiento.

El tercer tramo, contempla las obras civiles a ejecutar para la Estación de Bombeo Nº3, el tramo troncal de cañería desde dicha estación hasta la cámara de entrada a la cisterna de la Estación de Bombeo Nº4 en Fortín Atahualpa. Mientras que el cuarto tramo, incluye todas las obras a ejecutar para la Estación de Bombeo Nº4, en Fortín Atahualpa, hasta la cisterna de Villa Minetti, para el ramal de abastecimiento a San Bernardo y para la vinculación con el acueducto troncal con la infraestructura existente (cisternas y estación de bombeo) en la Estación de Bombeo Nº5 Villa Minetti.

APORTES NO REINTEGRABLES

Durante el acto que encabezó el gobernador Perotti, el gobierno provincial entregó aportes no reintegrables a 16 municipios y comunas de los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado por un total de $48.000.000, que serán destinados a la compra de tanques cisterna de arrastre para la provisión de agua a pequeños y medianos productores ganaderos.

Las localidades beneficiadas (cada una recibirá tres millones de pesos) son: Garabato, La Gallareta, Intiyaco, Toba, Los Tábanos, Tartagal y Vera (departamento Vera), Pozo Borrado, San Bernardo, Villa Minetti, Logroño, Santa Margarita y Gregoria Pérez de Denis (departamento 9 de Julio), Villa Guillermina, Villa Ana y La Sarita (departamento General Obligado).

En ese sentido, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel Costamagna, dijo que "estamos viviendo una situación muy seria en gran parte del país y en prácticamente toda nuestra provincia con la sequía, con grandes dificultades para los pequeños y medianos productores y ganaderos por las pocas posibilidades de contar con agua y por el estado de los campos. Estamos preocupados y nos estamos ocupando, y todo lo que podemos hacer es para ayudar a mitigar el problema, que se resuelve con las lluvias".

“Hay instituciones, productores y entidades que trabajan mucho para que esta cuestión sea más llevadera. Desde el gobierno estamos atendiendo las cuestiones de la producción y también de la gente", y aseguró que "con solidaridad, logística y organización creemos que podemos atender a gran parte de los pequeños y medianos productores en una cuestión muy delicada. Este es un esfuerzo que se hace para acompañar esta difícil situación", concluyó el ministro.

PRESENTES

Del acto participaron también el secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina; el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina; e intendentes y presidentes comunales de las localidades beneficiadas, entre otras autoridades de la región.