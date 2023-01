Se viene una "suba paulatina y continua" de la carne

La carne tampoco se salva de la sequía y sus consecuencias desencadenarán una suba de precios, así lo aseguró el integrante de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, Antonio D'Angelo, en diálogo con Todo en Uno en UNO 106. 3. Por otro lado, el referente expuso que el aumento de este producto en 2022 fue muy pequeño y que en el segundo cuatrimestre "prácticamente no subió".

Sobre la situación actual del sector, detalló: "El viernes de la semana pasada y el lunes de esta vimos un movimiento importante en el precio de la hacienda en pie en Liniers, lo cual hace suponer que eso se va a trasladar al resto del país. Esta suba muy probablemente será paulatina y continua, y en la medida que tengamos lluvia o se vayan terminando los stocks esto se va ir pronunciando cada vez más".

"En 2022 efectivamente el aumento del precio de la carne fue muy pequeño en todo el año y podría decir que en el segundo semestre prácticamente no subió, pudo haber algunas pequeñas variaciones hacia arriba o abajo porque es un mercado muy cristalino y se va viendo día a día la cantidad de ofertas que hay en los distintos remates", dio a conocer D'Angelo . La suba sí se dio con la carne porcina, la cual ·"desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre creció un 60%". Y afirmó: "El precio en la góndola no varió, entonces nos vimos con la alegría por parte del consumidor que este producto tan vendido no variaba de precio, debe haber sido uno de los pocos que no tuvo aumento".

El referente del sector, reveló: "Tengo entendido que cada diez puntos que aumenta la carne impacta de forma importante en el índice del precio al consumidor. Diez puntos en la carne afectan un punto en el índice inflacionario. Desde la Cámara de Frigoríficos estamos viendo que el precio está retrasado en por lo menos un 40%, o sea que para que el productor no siga perdiendo cada vez que vende un animal, este precio va a tener que ir subiendo hasta que llegue por lo menos a ese porcentaje de incremento. Hoy en día producir un kilo de carne cuesta $430 más o menos".

Explicó que si los productores dejan de mandar cortes y mejoran sus condiciones en el campo no va a haber oferta y ante una poca cantidad de hacienda en el remate esta se encarece.

Respecto a la exportación, indicó que a medida que el precio de la mercadería en el mercado interno va subiendo, normalmente los compradores de carne suben el precio. Esto sucede al revés también, como la materia prima para la exportación es distinta a la que se consume en el mercado local, cuando los compradores suben la cuota fija, el ganadero sube el precio en el remate o este sube porque así habrá más posibilidades de pagar algo. Precisó: "Normalmente la industria frigorífica es la que está en el medio cuando los beneficiarios de la suba son los productores, mientras que cuando hay baja o no aumenta, como ahora, los perjudicados son los productores".

Contó que para cambiar este panorama se necesitará más de un año, ya que ese es el tiempo que se requiere para reponer un animal. Otro factor a tener en cuenta es que la zafra que debía ser "buena" en el 2022 terminó siendo "muy mala", "nacieron por lo menos un millón de terneros menos y esto se va a ver dentro de un año y medio".

Fuente Diario Uno