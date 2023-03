Días atrás, en Rosario, el legislador sancristobalense quien preside la Comisión de Ganadería y Agricultura provincial, se reunió con algunos de sus pares e instituciones rurales para analizar el presente y el futuro que pueda tener la Ley de Emergencia Provincial ante la incipiente sequía.

“Hay un mensaje que ingresó desde el Ejecutivo provincial y que ya tiene media sanción en Senadores, pero que aún en Diputados no le dimos sanción, principalmente porque tenemos contacto permanente con las instituciones del agro y tenemos en claro que esta Ley no tiene el conceso definitivo de ellos, que hay muchas cuestiones a modificar e incluso a indagar, entre ellas lo que tiene que ver los reaseguros que hacen las compañías de seguros ante una Emergencia, por eso nos reunimos con ellas, con otros diputados y con instituciones rurales a los fines de poder saber de qué estamos hablando”, expresó Gonzalez.

“Esta Ley se tiró como si fuera la solución definitiva a la sequía que estamos atravesando, y no es así. Esta Ley no es para atacar el problema actual, es para pulirla, avanzar y pensarla a 10, 15 o 20 años”, sostuvo el diputado y agregó que “Se tiene que hacer una planificación desde el gobierno para saber dónde enfocar la cobertura ante la emergencia, podemos hacer una cobertura universal de todo el contexto agrícola ganadero con todos sus riesgos, si hacemos eso tenemos que hablar de una base de 500 millones de dólares mensuales, algo inviable para una provincia por que los fondos de las emergencias salen de los aportes de cada uno de los ciudadanos y sus impuestos, entonces este no sería el camino adecuado. Pensamos que la provincia debe hacer un esfuerzo, es cierto, pero el mayor esfuerzo debe venir desde nación, por eso consideramos que la Ley debe ser Nacional, sobre todo cuando a una provincia como Santa Fe le retienen un 30% de las exportaciones y se devuelve (el caso del 2022) tan solo el 2% de lo recaudado”.

“El 2023 y 2024 va a ser muy duro para las arcas nacionales con el no ingreso de divisas por la falta de exportación por la sequía, todavía no llegamos a ver toda la cuestión y el ciclo de sequía. Puede llover 100mm en un día, pero eso no va a solucionar el problema de fondo, que es el daño que causó la sequía meses atrás.

Argentina debe copiar algunos esquemas de países vecinos, como por ejemplo Brasil y lo que hace en el sur de su territorio, donde la metodología de trabajo es sembrar y asegurar granos por estaciones climatológicas, si vos queres sembrar otra cosa, corre por cuenta y te quedas sin el seguro nacional, te haces responsable. Hay que regular, en el buen sentido, el uso de los suelos”.

Sobre lo vivido hace unas semanas atrás en Villa Saralegui, donde un par de productores rurales se convocaron y llamaron a una rebelión fiscal, Gonzalez dijo que “la rebelión fiscal ante los municipios y comunas no sirven, si uno considera que se está actuando mal desde el gobierno hay que cambiar al dirigente que esté ocupando el cargo, y si tienen que hacer presentaciones por supuestos enriquecimientos ilícitos o malversación de fondos, hay que hacerlo mediante la justicia. No podemos desfinanciar a las comunas o municipios, ¿sino de qué manera van a brindar los servicios?”, concluyó Marcelo Gonzalez.