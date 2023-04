Paro de municipales por asignaciones familiares y obra social: “Buscamos soluciones para los 45 mil trabajadores municipales de la provincia”.

“Es lamentable lo que están cobrando en términos de asignaciones familiares los empleados municipales de la provincia”, afirmó Monzón. Los trabajadores perciben tan solo $780 por cada hijo, una cifra que no se viene modificando desde hace años y que ha sido motivo de reclamos constantes. Otro de los reclamos de la Federación que nuclea a los sindicatos de trabajadores municipales es con IAPOS. En este sentido Monzón también dijo que "no pudimos llegar a un acuerdo en Reconquista, hay muchos cobros de plus" y agregó que "en el interior de la provincia está teniendo problemas con los medicamentos oncológicos y hay dificultades en los convenios".

Durante la entrevista, el secretario general de FESTRAM explicó que la última reunión con representantes del gobierno tuvo lugar el viernes pasado, pero no se presentó ninguna propuesta con respecto a las asignaciones familiares. Esto llevó a la decisión de convocar un paro para los días 27 y 28 de abril en toda la provincia.

Monzón también abordó la situación de la obra social IAPOS y la falta de soluciones para los trabajadores, especialmente aquellos que padecen enfermedades como el cáncer y la diabetes. "Ojalá después de esto podamos encontrar una salida y ver si hay una solución", expresó el Secretario General.

En este contexto, Monzón enfatizó que "nos preocupa no tener una mesa y poder discutir estos temas" y agregó que "cuando conversamos con los intendentes o presidentes comunales, nos dicen que el conflicto no le conviene a nadie". El líder sindical aseguró que están dispuestos a participar en una mesa de negociación, pero necesitan "respuestas" concretas.

"No queremos que haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda, queremos que en la provincia sean todos iguales", concluyó Monzón, haciendo un llamado al gobierno provincial a tomar cartas en el asunto y buscar soluciones para los 45 mil trabajadores municipales de la provincia.

El paro de trabajadores municipales se realizará este jueves y viernes con cortes de ruta en toda la provincia y movilizaciones al Ministerio de Trabajo y la Obra Social, evidenciando la creciente tensión en torno a estos problemas y la urgencia de encontrar soluciones para los empleados municipales afectados.