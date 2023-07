Cómo administrar el sueldo para llegar a fin de mes

Frente a la constante inflación que sacude a los argentinos, se hace cada vez más complejo llegar a fin de mes con el sueldo. Por tal motivo, Ramiro Goncalves, asesor financiero, brindó una serie de recomendaciones para dejar de "sobrevivir". ¿Cómo recortar gastos, aumentar los ingresos y lograr ahorrar una pequeña parte de ese salario?

"Hay un montón de cosas que no podemos dejar de hacerlas, como pagar el alquiler, comer, pagar impuestos. Pero también hay que tratar de cambiar la mente, en el sentido de que si vas a trabajar y todo lo que ganás lo gastás quiere decir que no queda nada para vos. Estás sobreviviendo. Entonces hay que intentar tener la idea de que una parte tiene que quedar para vos, va a depender de cuánto ganás, cómo estás gastando. Pero que sea una parte, no importa si es 5%, 10% o 20% de tu ingreso, por más que sean $5.000. Eso te va a reprogramar la cabeza y a lo largo del tiempo vas a hacer la diferencia, empezarás a ver un monto ahorrado, que de último lo podés transformar en dólar bolsa o MEP. Les pasa a muchos de nuestros clientes que llegaron a un ahorro que nunca tuvieron, $100.000, $500.000 o $1.000.000", dijo el experto.

Este cambio de hábitos motivará a que la personas quieran "recortar gastos". "Le vas a dar prioridad al ahorro porque verás que te da resultado, eso te pone más consciente con la plata. Muchos clientes me contaban que cuando cobraban el sueldo que veían en qué gastarlo y ahora me dicen «quiero ver en qué invertirlo, estoy esperando a cobrar el aguinaldo para ver qué acción comprar, qué bono adquirir». Entonces, le buscás la vuelta para recortar gastos, aumentar ingresos, tener un segundo trabajo o hacer alguna changa en algún lado", explicó.

Uno de los consejos que considera clave Ramiro es anotar los gastos, ya que tal vez en el día a día no se toma dimensión de los mismos. "Si pagás todo con Mercado Pago hay una sección que te va desagregando en qué gastaste, no es tan exacto, pero te dice cuánto gastás en combustible o el súper. De esa manera distribuís tu dinero y te hace tomar conciencia y darle otra importancia al dinero", señaló.

"Si hiciéramos una curva de cómo se distribuye el gasto normal de las personas, los primeros días te comportás como una de clase alta y los últimos días como mendigo. Es medio irracional que a principios de mes hagas gastos que, a fin de mes no, por qué en vez de hacerlo a principio no lo hacés a fin de mes, es emocional. Si uno puede postergar esa recompensa o ese consumo, tal vez más adelante no lo hace. Entonces esa postergación del consumo, que en algún momento lo vas a hacer, hace que en el mes lo hagas muchas veces menos de que lo hiciste, le hace bien a tu cuerpo y a tu billetera", cerró.

Fuente Diario Uno