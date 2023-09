Iapos reconoció un aumento en la cantidad de médicos que cobran plus y pidió a los afiliados que denuncien

Mediante un duro comunicado publicado el viernes, más de 30 asociaciones médicas a nivel nacional anunciaron el cobro de honorarios por consulta. Informaron que la diferencia entre el arancel mínimo -que establecieron en $6.000- y el monto que perciban del sistema de prepagas y obras sociales, será solicitado al paciente a través del cobro de "un bono complementario no reintegrable”. Desde el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) reconocieron que en los últimos meses se ha registrado "una tendencia que ha aumentado, hubo más denuncias pero no hay un número específico aún".

"El cobro de plus no está permitido en la provincia de Santa Fe, hay una ley que lo prohíbe. Ante esto, nuestros afiliados pueden denunciar a través de la web de Iapos de forma anónima. A esos médicos los informamos, iniciamos un sumario, y se los sanciona con sacarlos del padrón desde un mes hasta de forma definitiva de acuerdo a la gravedad de la situación. El año pasado hubo unas 400 denuncias, de las cuales 200 fueron comprobadas", contó Oscar Broggi, director de Iapos.

Broggi enfatizó que durante este año se llevaron a cabo "tres grandes acuerdos de aranceles. a principio de año, en marzo, y en agosto. La actualización que corresponde al último semestre -de agosto a diciembre-, representa un aumento que en el honorario profesional. Hoy en septiembre es de $2500, en octubre $3000 y en diciembre será de $3800".

"El traslado de los recursos que ingresan a la obra social por aumento paritario lo trasladamos a los prestadores. al honorario profesional le dimos un aumento por encima del que le damos a clínicas y sanatorios, porque vimos que el año pasado nos habíamos quedado atrás. Comprendemos que hay una situación nacional, que hay algunos prestadores o financiadores que no les están pagando en tiempo y forma, pero en Iapos pagamos de inmediato", aseguró.

El director de Iapos explicó que, ante la situación del pedido de cobro de plus por parte de un médico "en Santa Fe y Rosario hay alternativas, hay médicos prestadores, hay especialidades, y los afiliados tienen opciones de ir a otro profesional que no cobre plus. Decimos que no lo haga. En el interior de la provincia a veces el médico es el único, o de alguna especialidad, y la gente termina pagando. Entonces pedimos que haga la denuncia".

"A principio de año la consulta era $1.460, y estamos llegando a $3.800 a final de año, el aumento fue superior a la paritaria provincial. Hacemos esfuerzos y no perdemos el diálogo", reiteró.

Broggi adelantó que este martes habrá una nueva reunión con el sector gremial para avanzar al respecto de la problemática que suma denuncias.