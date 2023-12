La "Copa San Cristóbal de Fútbol" ya tiene formato propio y arranca el 11 de febrero

Durante el encuentro desarrollado en el salón Auditorio Mutual del Club Atlético Libertad Trinidad, se confirmó la participación de 12 equipos para lo que será la primera copa del departamento San Cristóbal. Serán “2 equipos de la liga Rafaelina, 2 de la San Francisco y 8 de la liga Ceresina, todos los equipos son del departamento”, señaló el Senador, que es quién impulsó y auspicia el torneo.

También se diagramó la forma de disputa del torneo y cada equipo tendrá garantizado un mínimo de 2 partidos. Habrá un premio mayor de $ 900000 como reconocimiento al campeón, el subcampeón, tercero y cuarto de la competencia se alzaran con premios de 600 mil, 500 mil y 400 mil. Ya por participar los 12 clubes recibirán un aporte de $ 300 mil.

Una competencia de integración departamental

La copa comenzará el domingo 11 de febrero. El formato de la primera fase será de eliminación directa con partidos de ida y vuelta, en la segunda rueda los partidos serán de eliminación a partido único. Clasificarán a la próxima etapa los 6 ganadores de las llaves y los 2 mejores perdedores.

“Está es una idea que propuse y la venimos charlando con todos los presentes desde hace varios meses, con el espíritu de que sea una sana competencia, de integración a nivel departamental, que además servirá como preparación para los torneos oficiales de cada región. Asimismo, evaluamos los premios dinerarios que serán de utilidad para los clubes que obtengan los mejores resultados deportivos”.

Cronograma de fechas y equipos participantes:

INICIO: IDA: 11/02/2024

PARTIDOS PRIMERA FASE: IDA y VUELTA

UNION SAN GUILLERMO VS.- SPORTIVO SUARDI

JUNIORS SUARDI VS.- ATL. LIBERTAD TRINIDAD

SAN LORENZO (A) VS.- UNION SOC. y DEP. HERSILIA

UNIÓN DEP. ARRUFO VS.- TIRO FEDERAL MOISÉS VILLE

FERRO DHO (SC) VS.- INDEPENDIENTE (SC)

ATL. CERES UNIÓN VS.- CENTRAL ARG. OLÍMPICO

VUELTA: 18/02/2024

LISTA BUENA FE 35 JUGADORES

CLASIFICAN A LA 2da FASE LOS 6 GANADORES MÁS LOS 2 MEJORES PERDEDORES

2DA RONDA PARTIDOS DE IDA SOLAMENTE

3RA RONDA PARTIDOS DE IDA SOLAMENTE

SEMIFINALES: PARTIDOS DE IDA SOLAMENTE

3er y 4to PUESTO IDA SOLAMENTE

FINAL: Ídem 3er y 4to puesto

ESTÁN TODAS LAS LOCALÍAS SORTEADAS, SE ENVIARÁ OPORTUNAMENTE.

EL 05 DE ENERO EN UNIÓN HERSILIA, REUNIÓN, CONFERENCIA DE PRENSA, LANZAMIENTO COPA SAN CRISTÓBAL DE FÚTBOL.