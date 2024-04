La Ctera denuncia a Milei de “represión, censura y persecución ideológica”

Alertan que a las medidas de ajuste y desfinanciamiento que vienen aplicando, se suman las de acusar de “adoctrinamiento” a quienes educan. Además de exhortar a las familias a denunciar a quienes “adoctrinan”, tal como en tiempos de la dictadura cívico militar.

Las declaraciones de la Ctera llevan la firma de su secretaria general, Sonia Alesso, y del secretario de Educación de la entidad, Miguel Duhalde. Aluden a los anuncios que el jueves 4 de abril pasado hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, de que se penalizará a quienes adoctrinen en las escuelas, además de crear un medio para que las familias y estudiantes denuncien a quienes lo hagan.

“Hoy nos encontramos con una educación a la deriva”, dicen desde Ctera y remarcan que las medidas que toma el gobierno solo buscan “destruir la escuela pública”.

“Creer que cuando un maestro o una maestra enseña está haciendo adoctrinamiento es faltarle el respeto no solo a esos docentes, sino también a las y los estudiantes”, señalan en otra parte de ese comunicado, y exigen “al gobierno que deje de perseguir y estigmatizar al conjunto de la docencia y que, en cambio, garantice las condiciones adecuadas para enseñar, aprender y estudiar”.

Defienden los artículos 11 y 126 de la ley de educación nacional (26.206) que el gobierno pretende modificar, y que hacen referencia a los valores éticos y democráticos, además de la participación de estudiantes, docentes y familias que requiere el acto educativo.

El texto completo Educar no es “adoctrinar”:

Desde la CTERA expresamos nuestra preocupación por las medidas antidemocráticas desplegadas por el gobierno de Javier Milei y denunciamos la represión, censura y persecución ideológica que dicho gobierno está llevando a cabo en contra de la docencia en nuestro país.

A todas las medidas de ajuste, desfinanciamiento educativo, precarización laboral y vulneración de derechos sociales ya ejecutadas por el gobierno nacional, ahora se suma la amenaza hacia las y los docentes por “adoctrinamiento”, exhortando a las familias a denunciar por “inculcación ideológica” a través de un 0800, rememorando la medida adoptada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Hoy nos encontramos con una educación a la deriva, con un Ministerio de Educación degradado a Secretaría, sin un proyecto educativo integral, sin propuestas para mejorar la calidad educativa, donde solo encontramos medidas para destruir a la escuela pública.

En esta situación, al gobierno solo se le ocurren medidas represivas, que vulneran los derechos conquistados históricamente y lesionan la libertad de cátedra y de expresión que hemos tratado de cuidar y garantizar durante estos 40 años de democracia y que hoy vuelven a estar en peligro, como lo estuvieron en la larga noche de la dictadura cívico-militar.

Creer que cuando un maestro o una maestra enseña está haciendo adoctrinamiento es faltarle el respeto no solo a esos docentes, sino también a las y los estudiantes. Porque la idea de adoctrinamiento supone que quién está aprendiendo es un “cabeza hueca”, que recepciona pasivamente lo que la o el docente dice, y por lo tanto que carece de pensamientos o ideas propias. Ante esto, le pedimos a los representantes de este gobierno que no proyecten. Si el vocero presidencial considera que enseñar historia es adoctrinar, debería reconsiderar sus afirmaciones, informarse, formarse mejor y, en todo caso, preguntarse si los intentos de adoctrinamiento no estarían en otro lado, como, por ejemplo, en los medios hegemónicos de comunicación, o en sus propias conferencias diarias, o en acciones de gobierno como el discurso dado este año por el Presidente en la escuela privada donde él cursó su educación primaria.

Contrariamente a esa idea impulsada por el gobierno nacional, desde la CTERA sostenemos que la mejor educación que podemos construir será aquella que parta por respetar los saberes de las y los estudiantes, y de las y los docentes que día a día analizan la realidad en las escuelas, que ven los acontecimientos desde la perspectiva de pensamiento crítico-emancipador, que enseñan y aprenden cuestionando las perspectivas patriarcales, negacionistas, colonialistas, extractivistas y racistas.

La mejor educación será la que cuente con docentes y alumnos que entiendan a la educación como un derecho y no como una mercancía.

Desde la CTERA defendemos lo que establecen los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional y que, según lo manifestara el vocero, pretenden modificar. Porque en esos artículos, justamente se hace mención a los valores éticos y democráticos de la participación, la libertad, la diversidad cultural, la igualdad y el “respeto de las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo” (Art. 11). Y además, allí se garantizan los derechos de las y los estudiantes como el «respeto de la libertad de conciencia», el derecho a “participar de la toma de decisiones” sobre la institución e “integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes” en el marco de la vida democrática (Art. 126).

Por todo esto, exigimos al gobierno que deje de perseguir y estigmatizar al conjunto de la docencia y que, en cambio, garantice las condiciones adecuadas para enseñar, aprender y estudiar. Que deje libres a las/os docentes y estudiantes permitiendo la reflexión conjunta en un espacio de diálogo y apertura democrática para, preguntar, intercambiar, debatir y realizar todo tipo de acción educativa solidaria y respetuosa de la diversidad, ya que todo eso, está muy lejos de la idea de adoctrinamiento a la que este Gobierno intenta remitir.

La CTERA defiende una educación con maestras/os que puedan emitir su opinión y que escuchen lo que piensan sus alumnos/as, que debaten, que aprenden colectivamente, que ponen a disposición el conocimiento construido socialmente para deconstruir cotidianamente sus supuestos y prejuicios.

Sonia Alesso (Secretaria General) – Miguel Duhalde (Secretario de Educación).