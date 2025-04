Cifras económicas preocupantes

Desde junio del año pasado, el balance cambiario del Banco Central arroja resultados negativos, acumulando en 10 meses un déficit de cuenta corriente de US$ 11.656 millones. Con dos agregados: en marzo 2025 se sumó al déficit la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) con un “rojo” de US$ 456 millones y el déficit de la cuenta corriente de marzo (US$ 1.674 millones) fue el más elevado de esta gestión, de acuerdo a los movimientos cambiarios informados por el BCRA, publicó el diario Clarín.

En tanto, los índices de consumo en febrero del 2025 representaron tanto una baja con respecto al mes anterior pero, principalmente, una fuerte caída en comparación con el mismo período del 2023, antes de la asunción de Javier Milei. Así lo expuso el actual ministro de Economía bonaerense, Pablo López. Aseguró que “no hay recuperación del consumo, componente principal de la demanda agregada. En el 1° bimestre del 2025, las ventas totales cayeron más de 11% respecto al mismo período del 2023”.

Argentina atraviesa una caída en el consumo masivo en las ventas de productos básicos como alimentos, bebidas y limpieza en los supermercados y autoservicios, acumulado durante los últimos 16 meses. De acuerdo con datos de la consultora Scentia, en 2024, el consumo acumuló una caída del 14% en marzo, y en el primer trimestre de 2025 del 8,5%.

Durante marzo, el consumo masivo mostró nuevamente una leve caída, esta vez del 0,3% en relación al mismo periodo de 2024 y acumuló una caída del 5,4% interanual.

Por otra parte, el Ministerio de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares advirtió que los ingresos fiscales nacionales y provinciales mostraron una caída nominal en abril, respecto del mes anterior, influenciados por un combo en el que sobresale un panorama más áspero para la economía real, según publicó el diario La Capital.

“A fin de marzo y principios de abril comenzó a notarse que la recaudación cae, incluso en términos nominales respecto del mes anterior, la actividad económica no repunta mientras tenemos un régimen inflacionario distinto”, señaló Olivares, quien apuntó a un “combo” de variables, incluido un corrimiento en los vencimientos de Arca, que provocó un “abril complicado” en materia de coparticipación federal y recaudación provincial.