Charla de prevención de triquinosis porcina en la Expo Rural 2025

Ayer al mediodía, los funcionarios Eduardo Elizalde del Ministerio de Salud y Fabián Cian de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia y ASSAL realizaron una capacitación de prevención de triquinosis porcina en las instalaciones de la Sociedad Rural para distintos empleados de comunas e intendencias del departamento.

Actualidad26 de agosto de 2025Carlos LuceroCarlos Lucero

Charla en la Sociedad Rural de San Cristóbal sobre la prevención de triquinosis porcina

En la Sociedad Rural de San Cristóbal se realizó la charla de prevención de triquinosis porcina, en el marco del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia y ASSAL.

Se presentaron representantes de comunas y municipios las normativas vigentes y un modelo de ordenanza para que municipios y comunas puedan implementarlas, con el objetivo de fortalecer la producción, la sanidad y la seguridad alimentaria. 

Te puede interesar
7e08f047-0e31-457f-b199-feb671dbb2de

Las vecinales de San Cristóbal convocaron a la comunidad para tratar el tema inseguridad

Carlos Lucero
Actualidad26 de agosto de 2025

Aplausos para la vecinales de la ciudad, que debemos reconocer como los motores de estas iniciativas que convocan a tratar este difícil tema de la inseguridad. Cada vez que se produce algún pico de violencia como el que tuvimos el fin de semana pasado todos pasamos en modo alerta. Pero es importante que se siga trabajando en comunidad, no hay soluciones mágicas, aunque muchos piensan que necesitamos "Plomo o cárcel", otros pensamos en la prevención y no dejarle el territorio libre al narcotráfico y al delito es un camino más provechoso para nuestra sociedad.-

Ranking
Sin título

Comenzó a funcionar la Comisión Redactora en la Convención Reformadora

Carlos Lucero
26 de agosto de 2025

Empezó la Comisión Redactora en la Convención Reformadora. Adjuntamos declaraciones de Joaquín Blanco, presidente de la comisión: “Un momento trascendental que asumimos con plena responsabilidad. Tenemos 106 dictámenes para repasar y encontrar una armonía y coherencia, y evitar contradicciones, para producir el texto de la nueva carta magna”.

El Departamental

Recibí las últimas Noticias