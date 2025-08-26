Charla de prevención de triquinosis porcina en la Expo Rural 2025

Charla en la Sociedad Rural de San Cristóbal sobre la prevención de triquinosis porcina

En la Sociedad Rural de San Cristóbal se realizó la charla de prevención de triquinosis porcina, en el marco del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia y ASSAL.

Se presentaron representantes de comunas y municipios las normativas vigentes y un modelo de ordenanza para que municipios y comunas puedan implementarlas, con el objetivo de fortalecer la producción, la sanidad y la seguridad alimentaria.