ATE exige el esclarecimiento sobre las sospechas de coimas en la ANDIS

La Asociación de Trabajadores del Estado -ATE- manifiesta su profunda preocupación frente a los hechos de público conocimiento y las sospechas sobre las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y exige un inmediato esclarecimiento tanto como la efectiva sanción a las y los funcionarios responsables de las operaciones fraudulentas.

Actualidad27 de agosto de 2025Carlos LuceroCarlos Lucero
ANDIS
Puerta de entrada al ANDIS

La ANDIS está en el centro de la polémica y de una intensa investigación judicial tras los audios que se hicieron públicos donde su ex titular, Diego Spagnuolo, describe un mecanismo de retornos por la compra de medicamentos, que involucra también a altos funcionarios del Gobierno. Por el escándalo, el organismo fue intervenido y el funcionamiento de la Agencia que debe atender al sector más vulnerable de la población se ve afectado aún más desde que empezó esta gestión.

Son los trabajadores/as quienes han sostenido las políticas en esta área, a pesar de los despidos producidos entre 2023 y 2024 en la provincia de Santa Fe y del cierre de oficinas en ciudades como Vera y Reconquista. Estas medidas perjudicaron tanto a los empleados/as como a las personas con discapacidad, principales destinatarias de las políticas públicas.

Por ello, ATE reclama:

* La reincorporación de los agentes cesanteados en Santa Fe, Reconquista, Vera y Rosario.

* La validación de concursos para el personal con más de 15 años de antigüedad, con orden de mérito publicado en la Resolución RESOL-2023-518-APN-SGYEP#JGM, actualmente paralizada.

* La recategorización del personal, conforme al Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública.

Así también, expresamos nuestra preocupación por la forma en que se implementó la auditoría de las pensiones no contributivas, ya que algunos/as beneficiarios/as no recibieron a tiempo la notificación para sus turnos y se procedió a suspender sus prestaciones (alrededor de 100.000), lo que generó situaciones muy complejas que atentan contra sus derechos y evidencian la peor cara de la crueldad.

Finalmente, exigimos al Gobierno Nacional el cese de la estigmatización hacia los/as trabajadores/as, las personas con discapacidad y las y los jubilados.

Te puede interesar
7e08f047-0e31-457f-b199-feb671dbb2de

Las vecinales de San Cristóbal convocaron a la comunidad para tratar el tema inseguridad

Carlos Lucero
Actualidad26 de agosto de 2025

Aplausos para la vecinales de la ciudad, que debemos reconocer como los motores de estas iniciativas que convocan a tratar este difícil tema de la inseguridad. Cada vez que se produce algún pico de violencia como el que tuvimos el fin de semana pasado todos pasamos en modo alerta. Pero es importante que se siga trabajando en comunidad, no hay soluciones mágicas, aunque muchos piensan que necesitamos "Plomo o cárcel", otros pensamos en la prevención y no dejarle el territorio libre al narcotráfico y al delito es un camino más provechoso para nuestra sociedad.-

Charla en la Rural: Triquinosis

Charla de prevención de triquinosis porcina en la Expo Rural 2025

Carlos Lucero
Actualidad26 de agosto de 2025

Ayer al mediodía, los funcionarios Eduardo Elizalde del Ministerio de Salud y Fabián Cian de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia y ASSAL realizaron una capacitación de prevención de triquinosis porcina en las instalaciones de la Sociedad Rural para distintos empleados de comunas e intendencias del departamento.

Ranking
Charla en la Rural: Triquinosis

Charla de prevención de triquinosis porcina en la Expo Rural 2025

Carlos Lucero
Actualidad26 de agosto de 2025

Ayer al mediodía, los funcionarios Eduardo Elizalde del Ministerio de Salud y Fabián Cian de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia y ASSAL realizaron una capacitación de prevención de triquinosis porcina en las instalaciones de la Sociedad Rural para distintos empleados de comunas e intendencias del departamento.

7e08f047-0e31-457f-b199-feb671dbb2de

Las vecinales de San Cristóbal convocaron a la comunidad para tratar el tema inseguridad

Carlos Lucero
Actualidad26 de agosto de 2025

Aplausos para la vecinales de la ciudad, que debemos reconocer como los motores de estas iniciativas que convocan a tratar este difícil tema de la inseguridad. Cada vez que se produce algún pico de violencia como el que tuvimos el fin de semana pasado todos pasamos en modo alerta. Pero es importante que se siga trabajando en comunidad, no hay soluciones mágicas, aunque muchos piensan que necesitamos "Plomo o cárcel", otros pensamos en la prevención y no dejarle el territorio libre al narcotráfico y al delito es un camino más provechoso para nuestra sociedad.-

El Departamental

Recibí las últimas Noticias