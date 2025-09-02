Encontraron en Tostado una camioneta robada en Ceres

En Ceres, un hombre de 64 años, denunció el robo de su camioneta marca Chevrolet S10 4×4 desde su vivienda ubicada en Avenida Sargento Cabral al 600, que se encontraba con las llaves colocadas.

De diligencias practicadas por parte del personal policial, se pudo establecer que el vehículo se encontraba en jurisdicción de Tostado, procediendo al secuestro del mismo y a la individualización del ladrón que sería de Tostado.

Recuperan Bicicleta robada en Ceres

Relacionado a un hecho de hurto, donde una mujer de 51 años denunció el robo de su bicicleta desde la galería de su domicilio en calle Teodoro Hertz y la Madrid, horas más tarde se logró recuperar el rodado que se encontraba en zona suburbana de la ciudad.