Los Pumas de San Guillermo esclarecieron un hecho de abigeato
Fue a partir de la denuncia de un hombre por el robo de un porcino desde su propiedad, ubicada en zona rural de San Guillermo.
De diligencias practicadas, se realizaron allanamientos en dos domicilios con previa autorización de los propietarios, donde encontraron prendas de vestir con manchas de sangre y cortes cárnicos de animal porcino de similares características al denunciado por el damnificado.
En consecuencia, aprehendieron a los autores del hecho y los trasladaron hasta la sede policial, a fin de regularizar su situación procesal. Fiscalía ordenó que se los notifique por "Abigeato de ganado menor".
