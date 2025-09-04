Los Pumas de San Guillermo esclarecieron un hecho de abigeato

De diligencias practicadas, se realizaron allanamientos en dos domicilios con previa autorización de los propietarios, donde encontraron prendas de vestir con manchas de sangre y cortes cárnicos de animal porcino de similares características al denunciado por el damnificado.

En consecuencia, aprehendieron a los autores del hecho y los trasladaron hasta la sede policial, a fin de regularizar su situación procesal. Fiscalía ordenó que se los notifique por "Abigeato de ganado menor".