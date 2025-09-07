Pullaro encabezó este domingo en Santa Fe el acto por los 161 años de la Policía Provincial

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, encabezó este domingo el acto para conmemorar el 161° aniversario de la institucionalización de la Policía santafesina. La actividad se llevará a cabo en el Parque Federal de la ciudad de Santa Fe (ubicado en la intersección de las calles Pedro Vittori y José Quintana).

El gobernador Pullaro estuvo acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Orígenes

En un principio, la función de la Policía estuvo signada por la tarea de alcaldes y regidores en la institución del Cabildo, sumándose a estos cargos el de Alcalde de la Hermandad y luego el de Alguacil Mayor, fundado en los múltiples trabajos que el Cabildo debía atender en su amplia área de influencia. El título de Alguacil Mayor, como primer cargo policial institucional, fue detentado por el Regidor Don Bernabé de Luxán, expedido por Juan de Garay el 15 de agosto de 1578.

De este modo, se asume en la Santa Fe colonial la necesidad de poseer una institución con fuerza para ejecutar y hacer cumplir las órdenes del Cabildo, así como también otorgar seguridad a la ciudad ante las amenazas externas.

La conmemoración de este domingo 7 rememora aquel 31 de agosto de 1864, fecha en que el Gobierno de la Provincia puso en vigencia el Reglamento de Policía Urbana y Rural dado por el Ejecutivo el 20 de octubre de 1863 y sancionado por la Cámara de Representantes el 9 de agosto del mismo año. Su redacción se atribuye al doctor José M. Zuviría, ministro de Gobierno del gobernador Patricio Cullen, aunque el reglamento citado fue promulgado por José María Echagüe.