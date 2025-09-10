Moises Ville: Visita de Alejandro Parisi, escritor y guionista

El Gobernador de Rotary visitó San Cristóbal
Esta mañana, el Gobernador del Distrito Binacional Leonel Delgado Rossi visitó el Club Rotary de San Cristóbal.
- Por Marta Zinger -
El escritor y guionista Alejandro Parisi nos honró con su presencia en el histórico Teatro Kadima, compartiendo una charla sobre sus conmovedoras obras. No sólo trajo los recuerdos que nunca deben olvidarse, también propició el encuentro íntimo y reflexivo con la comunidad de Moises Ville. Relató las historias de tres mujeres sobrevivientes del Holocausto, cuya voz y testimonio mantienen viva la memoria. Por la mañana, los alumnos de las escuelas secundarias escucharon con sumo respeto y realizaron preguntas atinadas. Por la tarde, la actividad fue para el público en general. Sus obras referidas a la Shoá: El Ghetto de las 8 Puertas 2009, La niña y su doble 2014 y Hanka 753 2017. Alejandro Parisi nació en 1976 en ciudad de Bs. As., autor de cuentos, novelas y guiones. Delivery 2002 y 2023, Sudamericana, traducida y editada en italiano, Su rostro en el tiempo 2016, Con la sangre en el ojo 2015, Los pájaros negros 2023, El héroe olvidado 2025, entre otras publicaciones. Su última novela relata la vida de Lothar Hermann, el hombre que descubrió y denunció a Adolf Eichmann, en Argentina. Auspiciada por AMIA Y vad Hakehilot. Marcelo Lind, Presidente de la Comuna local, agradeció a todos los presentes, a las escuelas por participar, a la comunidad por brindar el espacio y a todas la instituciones que se sumaron.
Estudió Estadística, dejó su trabajo en una multinacional para hacer reír y hoy es “socia” de Pergolini: la vida de Laila Roth. Vivía de los números, pero lo suyo era la palabra y el chiste. Cómo logró medio millón de seguidores en Tik Tok, el fantasma de la depresión y el escudo del humor.
El club fue fundado el 25 de agosto de 1954 y celebró un nuevo aniversario.
Con un multitudinario acompañamiento de familias, la Municipalidad de Avellaneda llevó adelante, este domingo, un gran festejo por el Día del Niño en el Paseo América, que reunió juegos, música, danza y propuestas culturales para todas las edades.
Faltan doce días para la llegada de la nueva estación y según el Servicio Meteorológico Nacional el calor se hará sentir en los próximos tres meses. Qué pasa con las lluvias.
Se realizará en dos instancias: este lunes 8 será el turno de Rosario y La Capital; en tanto que el martes 9 se hará lo propio con el resto de los departamentos de la provincia. En total, se sortearán 300 créditos que se sumarán a los 4.358 ya otorgados.
El magistrado Alexandre de Moraes, relator del proceso y feroz enemigo del ex presidente de Brasil votó por su condena. Deben ir votando los otros miembros de la Corte Suprema. Se espera la sentencia para el viernes. El líder de ultraderecha podría ser condenado hasta a 40 años de cárcel.
Será el sábado 13 de septiembre desde las 18 y participan más de 80 espacios de la ciudad. La UNL suma propuestas en el Foro Cultural, Museo Histórico, MAC, Reserva Ecológica, Escuela Industrial y las facultades de Ingeniería Química, Ciencias Jurídicas y Sociales y Ciencias Económicas.
La Secretaria de Finanzas del Municipio, Luciana Morel, destacó el compromiso de la actual gestión con la transparencia institucional y la administración responsable de los recursos públicos, en un contexto económico nacional complejo.