Moises Ville: Visita de Alejandro Parisi, escritor y guionista

- Por Marta Zinger -

El escritor y guionista Alejandro Parisi nos honró con su presencia en el histórico Teatro Kadima, compartiendo una charla sobre sus conmovedoras obras. No sólo trajo los recuerdos que nunca deben olvidarse, también propició el encuentro íntimo y reflexivo con la comunidad de Moises Ville. Relató las historias de tres mujeres sobrevivientes del Holocausto, cuya voz y testimonio mantienen viva la memoria. Por la mañana, los alumnos de las escuelas secundarias escucharon con sumo respeto y realizaron preguntas atinadas. Por la tarde, la actividad fue para el público en general. Sus obras referidas a la Shoá: El Ghetto de las 8 Puertas 2009, La niña y su doble 2014 y Hanka 753 2017. Alejandro Parisi nació en 1976 en ciudad de Bs. As., autor de cuentos, novelas y guiones. Delivery 2002 y 2023, Sudamericana, traducida y editada en italiano, Su rostro en el tiempo 2016, Con la sangre en el ojo 2015, Los pájaros negros 2023, El héroe olvidado 2025, entre otras publicaciones. Su última novela relata la vida de Lothar Hermann, el hombre que descubrió y denunció a Adolf Eichmann, en Argentina. Auspiciada por AMIA Y vad Hakehilot. Marcelo Lind, Presidente de la Comuna local, agradeció a todos los presentes, a las escuelas por participar, a la comunidad por brindar el espacio y a todas la instituciones que se sumaron.