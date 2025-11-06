Scaglia analiza si asumirá como diputada nacional: "Hay que evaluar dónde soy más útil"

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"
El gobernador de Santa Fe calificó el encuentro en la Casa Rosada como "muy cordial". Dijo que evaluarán los proyectos y, si están de acuerdo, van a acompañar.
La vicegobernadora de Santa Fe confirmó que todavía no definió si ocupará la banca en el Congreso que ganó el 26 de octubre.
Finalmente salió a la luz lo que hasta ahora solo se comentaba en voz baja. La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, admitió que está evaluando si asumirá o no como diputada nacional, cargo que obtuvo en las elecciones del pasado 26 de octubre. “Hay que analizar varias cosas en relación a dónde soy más útil”, reconoció, dejando en evidencia que la definición todavía está en suspenso.
El tema salió a la superficie durante el plenario post electoral del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que se realizó este miércoles. En ese contexto, Scaglia fue consultada por Radio 2 sobre su futuro político y la posibilidad de no asumir su banca en el Congreso para continuar en el Gobierno provincial.
“Hay que analizar varias cosas en relación a dónde soy más útil, y cuál es el lugar donde yo genero más aporte a la provincia”, sostuvo. “Hay que evaluar ahora la conformación del próximo Congreso, el rol, los lugares. Nunca soy de las que no analizan todos los escenarios”, agregó la dirigente, dejando abierta la puerta a distintas alternativas.
Por último, enfatizó: “Todo el mundo sabe que soy una persona coherente en mi historia política y voy a hacer lo mejor que sea para Santa Fe”. La decisión final, sin embargo, aún no está tomada.
Acuerdos
La situación de Scaglia, quien además preside el PRO en Santa Fe, se enmarca en un contexto de reconfiguración del espacio Provincias Unidas, que busca definir su rol tras el revés legislativo de octubre que volvió violeta el mapa político nacional.
En ese marco, el armado de un bloque propio o la posibilidad de abrirse a nuevos acuerdos con partidos provinciales —aunque no haya total afinidad— son escenarios en evaluación, sobre todo de cara a las discusiones centrales que se avecinan en el Congreso, como las reformas laboral, tributaria y penal promovidas por el oficialismo.
Entre esos factores, la definición de Scaglia no es menor: su permanencia en la vicegobernación o su salto al Congreso puede incidir en el equilibrio interno de la coalición santafesina y en el peso político de la provincia dentro del nuevo mapa nacional. El 10 de diciembre está muy cerca.
En sintonía con el total provincial, el departamento San Cristóbal también votó la propuesta de La Libertad Avanza.
La Libertad Avanza obtuvo cuatro bancas, Fuerza Patria tres y Provincias Unidas dos.
El resultado arrojó el triunfo de La Libertad Avanza en la mayoría de los departamentos.
El senador por San Cristóbal resaltó "el gran trabajo realizado por Gisela Scaglia, la dirigencia y militancia para que Provincias Unidas debute como tercera fuerza nacional con una sólida representación en el Congreso Nacional".
"Estos acuerdos reflejan un Estado presente, que invierte, que cumple y que da respuestas en todos los aspectos. Seguimos soñando y trabajando juntos", reflejó Michlig.
En el primer test electoral de la segunda presidencia de Donald Trump, los demócratas le asestaron un triple golpe al mandatario con victorias en la gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, mientras que en la ciudad de Nueva York el candidato demócrata socialista Zohran Mamdani, convertido en un enemigo político del mandatario republicano, logró un histórico triunfo.
Con el objetivo de colaborar en la mejora de la huella de carbono institucional, la universidad entregará 500 árboles autóctonos a sus graduados y a la comunidad educativa en general, para que sean plantados y cuidados.
Así lo confirmó el senador Felipe Michlig en nombre del gobierno provincial que conduce Maxi Pullaro. “A partir de esta gran decisión política este ambicioso proyecto de transformación y puesta en valor de este espacio único, lo vemos cercano y posible”, indicó el representante departamental.
El Senador Felipe Michlig agradeció las respuestas permanentes del Gobierno Provincial que conduce Maximiliano Pullaro, -en particular- a los ministros José Goity y Fabian Bastia y equipos de trabajo, por las obras transformadoras que hoy estamos inaugurando en esta hermosa localidad del Dpto. San Cristóbal”.
La CGT definió sus nuevas autoridades y se prepara para dar batalla a lo que se prevé será una dura flexibilización laboral.