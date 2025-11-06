Scaglia analiza si asumirá como diputada nacional: "Hay que evaluar dónde soy más útil"

Finalmente salió a la luz lo que hasta ahora solo se comentaba en voz baja. La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, admitió que está evaluando si asumirá o no como diputada nacional, cargo que obtuvo en las elecciones del pasado 26 de octubre. “Hay que analizar varias cosas en relación a dónde soy más útil”, reconoció, dejando en evidencia que la definición todavía está en suspenso.



El tema salió a la superficie durante el plenario post electoral del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que se realizó este miércoles. En ese contexto, Scaglia fue consultada por Radio 2 sobre su futuro político y la posibilidad de no asumir su banca en el Congreso para continuar en el Gobierno provincial.

“Hay que analizar varias cosas en relación a dónde soy más útil, y cuál es el lugar donde yo genero más aporte a la provincia”, sostuvo. “Hay que evaluar ahora la conformación del próximo Congreso, el rol, los lugares. Nunca soy de las que no analizan todos los escenarios”, agregó la dirigente, dejando abierta la puerta a distintas alternativas.

Por último, enfatizó: “Todo el mundo sabe que soy una persona coherente en mi historia política y voy a hacer lo mejor que sea para Santa Fe”. La decisión final, sin embargo, aún no está tomada.

Acuerdos

La situación de Scaglia, quien además preside el PRO en Santa Fe, se enmarca en un contexto de reconfiguración del espacio Provincias Unidas, que busca definir su rol tras el revés legislativo de octubre que volvió violeta el mapa político nacional.

En ese marco, el armado de un bloque propio o la posibilidad de abrirse a nuevos acuerdos con partidos provinciales —aunque no haya total afinidad— son escenarios en evaluación, sobre todo de cara a las discusiones centrales que se avecinan en el Congreso, como las reformas laboral, tributaria y penal promovidas por el oficialismo.

Entre esos factores, la definición de Scaglia no es menor: su permanencia en la vicegobernación o su salto al Congreso puede incidir en el equilibrio interno de la coalición santafesina y en el peso político de la provincia dentro del nuevo mapa nacional. El 10 de diciembre está muy cerca.