Tostado está al borde del colapso sanitario

Medidas simples, fáciles de entender y no son tantas:

1) lavarse las manos con agua y jabón;

2) quedarse en casa si no hay necesidad de salir;

3) mantener un distanciamiento social de 2 metros ;

4) usar tapabocas, lo que implica no compartir un vaso, un mate o cualquier otra bebida boca a boca. No sé cómo te podés complicar tanto.

NO HAY OTRA ALTERNATIVA Y TENÉS QUE PENSAR QUE LA BATALLA ESTÁ PERDIDA, Y QUE DE VOS DEPENDE QUE LA DERROTA SEA AL MENOR COSTO POSIBLE. LOS PROFESIONALES DE LA SALUD ESTÁN CUMPLIENDO SOBRADAMENTE CON SU FUNCIÓN DE SALVAGUARDARTE, con una remuneración escasa que engrandece más su vocación de servir. Subestimar a un virus que, al margen de todas las inspecciones que se puedan realizar, es incontrolable, es de una ingenuidad incomprensible producto de una estupidez personalista.



El Hospital de Tostado está muy cerca del colapso: QUEDAN SOLO CUATRO CAMAS DE INTERNACIÓN, EN UN CONSULTORIO ADECUADO ESPECIALMENTE. EL PERSONAL MÉDICO ESTÁ AGOTADO, FÍSICA Y MENTALMENTE, porque además teme contagiar a familiares y amigos, o contagiarse entre ellos. ¿ENTENDÉS?

Desde marzo los científicos vienen aconsejando lo mismo, sabés lo peor que te puede pasar: desconocer la opinión de quien sabe más que vos. ¿TAN OMNIPOTENTE TE SENTÍS? ¿Y cuando este minúsculo virus infecte, Dios quiera que nunca, a un ser querido de tu entorno? ¿Quién será el responsable?

¿Te pusiste a pensar que pasaría, por ejemplo, si contraen coronavirus los profesionales que tienen que realizar los hisopados?

Te pusiste a pensar que Tostado en este mes de setiembre registra más de 1 caso por día, más precisamente 21 casos en 20 días, (al momento de esta nota falta el resultado de 15 hisopados), con una jornada pico ocurrido el 9 de setiembre con 4 covid positivos.

Te pusiste a pensar en las derivaciones que trae aparejado cada hisopado, como, por ejemplo, el control de un centenar de personas que quedan aisladas, en busca de encontrar algún nexo epidemiológico.

Te pusiste a pensar que hace casi 6 meses que estamos en cuarentena y que ya en marzo nos decían que se preveía para esta fecha el pico de la pandemia.



Que hay falla en los controles, puede ser, el control humano nunca es perfecto, somos muy proclives a la trampa. Pero entonces entramos en la hipocresía DE ESTA SALIMOS TODOS JUNTOS, así como estamos actuando seguro que no. Porque el control no es la causa del problema, la causa son los desaprensivos que quieren sacar pecho de inmunes ante un virus que los va a derrotar sin pegar una sola trompada.

SI ES VERDAD QUE PENSAS QUE DE ESTA SALIMOS TODOS JUNTOS, hacé tu parte, se responsable: 1) laváte las manos con agua y jabón, 2) mantené el distanciamiento de 2 metros con la persona más cerca tuyo, 3) si no tenés necesidad de salir, quedáte en casa y 4) usa tapabocas.



No es hora de enfrentamientos estériles, ni de pensar porque a mí me controlan y no lo hacen con otra persona. Ni de criticar a un Comité de Crisis que está haciendo lo que humanamente se puede hacer, aunque pensemos en que se podrían tomar medidas más drásticas.

Nadie está exento, porque si se fuera responsable no se necesitaría de una niñera para explicar cosas tan simples, ni se estaría mirando la paja en el ojo ajeno.

Fuente: Eloy Rodríguez