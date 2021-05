Atención: mañana vacunan con la segunda dosis a los docentes

Desde este lunes los docentes comenzarán a recibir la segunda dosis de las vacunas contra el covid-19 según confirmaron desde el hospital. Las dosis llegaron el día viernes y las personas están siendo notificadas por el gobierno provincial sobre los turnos y horarios.

Marcela Cejas, la Jefa de Enfermería del hospital de San Cristóbal, brindó una entrevista en donde contó acerca de la vacunación que se está llevando a cabo en la ciudad.

Desde que comenzó el operativo hasta el día de hoy fueron vacunados los grupos de: docentes, mayores de 80 a 100 años y más, personas de 70 a 80 años, personas de 60 a 70 años y algunas personas que tienen más de 50 años también.

“El sistema es anotarse en la página del gobierno, ellos designan los turnos y a quien, la gente llama en forma permanente porque se entera que algún familiar o vecino más joven o que no está enfermo se vacunó y no depende de nosotros. A la gente que uno conoce le aviso que tiene el turno, en muchos casos no ha llegado el turno por mail o teléfono, entonces guardamos las dosis entre un día o dos porque hay distintas situaciones por las cuales no pueden ir y tratamos de coordinar horarios, ponemos la vacuna y se carga automáticamente en la provincia”.

El sistema para inscribirse sigue siendo el mismo que la comienzo, quienes no hayan sido vacunados pueden ingresar a la página web oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe y seguir los pasos que se detallan.

“El viernes recibimos 600 dosis para la segunda dosis de los docentes y a la noche la gente empezó a recibir el turno para el lunes a partir de las 7 de la mañana. Tratamos de hacerlo lo más accesible posible, le pedimos a la gente que trate de tener el ordenamiento de la provincia para que no se desborde”, indicó Marcela, quien junto a Paola Gramaglia son las referentes del vacunatorio del hospital y trabajan junto a un grupo de enfermeras en horarios rotativos.

El ingreso al vacunatorio es por la puerta principal, las personas con los turnos confirmados previamente deben acercarse con el documento de identidad, serán recibidos por personal de seguridad y las enfermeras son las encargadas de colocar las vacunas y realizar las planillas correspondientes en el hall de entrada.

En cuanto a los síntomas que pueden producir las vacunas después de ser colocadas, la enfermera explicó que hasta ahora no se detectaron efectos adversos fuertes, sino que son muy leves como fiebre o dolor de cabeza.

“La gente está tan ansiosa que se largan a llorar de emoción, hubo alguien que con barbijo le beso las manos a la chica que le puso la vacuna, hay otros que quieren vacunarse igual por más que hayan pasado unos días de la vacuna de la gripe y no se puede. La gente grande sabemos que está asustada y que no entiende el sistema y los anotan los hijos”.

El Departamental felicita y agradece infinitamente al personal de enfermería del hospital que está llevando adelante esta campaña de vacunación contra el covid-19.