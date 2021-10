Máxima acreditación de CONEAU para dos carreras de posgrado en Cultivos Intensivos

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) aprobó dos resoluciones que acreditan como "A" a la Maestría en Cultivos Intensivos y a la Especialización de Cultivos Intensivos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), por los próximos seis años. Esta acreditación significa que ambas carreras cumplen con los máximos estándares de calidad fijados por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Al respecto, cabe precisar que la Maestría en Cultivos Intensivos tiene como objetivos, proporcionar formación en investigación de modo tal que los egresados desarrollen capacidades para identificar y resolver problemas propios de esta área de las Ciencias Agrarias.

Por su parte, la Especialización en Cultivos Intensivos es una carrera de posgrado presencial y permanente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Tiene por objetivos ampliar y actualizar los conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos que permita a los egresados mejorar y optimizar su actividad profesional en el área de los Cultivos Intensivos.



Aspectos destacados

El organismo de evaluación ponderó que los miembros de la estructura de gestión posean antecedentes académicos en docencia, en investigación y en formación de recursos humanos.

Asimismo, resaltaron que las actividades de investigación informadas están vinculadas con la temática de la Maestría. Se destaca que varios proyectos orientan la investigación y transferencia a obtener conocimientos aplicados a problemáticas locales e implementación de nuevas tecnologías y cultivos. En los últimos años se incrementó la participación de alumnos en los proyectos y se ha promovido la publicación de los resultados de las distintas investigaciones.

Además, la oferta de cursos para cumplir las obligaciones curriculares es amplia y pertinente. Los recorridos de los graduados informados son apropiados. En tanto, también CONEAU resalta que la infraestructura y el equipamiento disponibles en la Facultad de Ciencias Agrarias posibilitan el desarrollo de las actividades previstas.

Para CONEAU la modalidad de evaluación final se corresponde con la índole del posgrado; las tesis presentadas son de calidad y aportan conocimiento en distintos aspectos de la producción de cultivos intensivos con relevancia a nivel local y también para otras regiones del país.

Del mismo modo, han dado lugar a publicaciones en revistas con arbitraje, medios sin arbitraje, capítulos de libro y publicaciones en actas de congresos y seminarios.

Otro de los aspectos valorados de ambas carreras son los planes de estudios que resultan apropiados al igual que los contenidos y las referencias bibliográficas de los programas.

Excelencia institucional

Al respecto, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, Norberto Gariglio, expresó que “este logro significa una doble satisfacción, por la propia facultad y por el equipo de trabajo al que pertenezco, habiendo trabajado en los inicios de ambas carreras para su creación y como docente durante estos 20 años. Al mismo tiempo, considero oportuno recordar al Profesor Rubén Pilatti, quien fue el principal promotor de estas carreras y director durante sus primeras 5 ediciones hasta el momento de su jubilación”.

Por su parte, la secretaria de Posgrado de la FCA, Adriana Engler sostuvo que “después de vivir en plena pandemia un intenso proceso para formalizar en la Comisión la presentación a acreditación de cuatro de nuestras carreras de posgrado, recibimos esta excelente noticia que nos llena de alegría. Fue un proceso largo, intenso, de mucha dedicación que se pudo llevar adelante por el compromiso, trabajo y sentido de pertenencia de todos los integrantes de nuestra comunidad: autoridades, equipo de gestión; directora, codirectora y comité académico de las carreras; docentes, alumnos, graduados y personal no docente. Fue de gran ayuda también el acompañamiento desde la Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) a través de su coordinación del Programa de Posgrado. Que las dos carreras estén acreditadas con Categoría A y por seis años implica que reúnen los más altos estándares requeridos por el Ministerio de Educación de la Nación y por CONEAU para su funcionamiento y otorgamiento del título. Este es el resultado de 20 años de trabajo ininterrumpidos desde la presentación formal de las mismas y comienzo del dictado. Hoy estamos felices y solo nos quedan palabras de agradecimiento para todos los que, de una u otra manera, hicieron que estemos viviendo esta realidad pero también es momento de reafirmar el compromiso de seguir adelante fortaleciendo lo logrado y ampliando los desafíos”.

20 años de trabajo mancomunado

En tanto, la directora de la Maestría en Cultivos Intensivos, Marcela Buyatti destacó que “como ex alumna de la primera edición de la Maestría y graduada de la misma, me siento honrada y muy feliz de estar en este momento a cargo de la dirección, y haber podido llevar adelante este proceso de acreditación, ya que he participado del nacimiento de las mismas. Como representante de la dirección de las carreras y del Comité Académico, puedo decir que nos tocó la ardua tarea de presentar un resumen de 20 años de trabajo mancomunado, y que en pocas palabras exprese, el esfuerzo realizado por el equipo de docentes de la FCA, así como los docentes externos pertenecientes a otras instituciones, alumnos, y graduados, para lo cual, se contó con el respaldo del equipo de gestión de la FCA. Este resultado es el reflejo del esfuerzo cotidiano, el compromiso asumido por cada uno de los integrantes, la perseverancia desde la dirección en motivar a los alumnos para lograr su formación, e incentivar a los docentes para aceptar nuevos desafíos, como, por ejemplo, el hecho de haber tenido que adaptarnos en pandemia, con la virtualidad, manteniendo los objetivos de las carreras y los estándares de calidad. El logro de esta acreditación, refuerza el compromiso de todo el equipo de seguir adelante aceptando nuevos desafíos”.