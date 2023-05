“Nos preguntan porque nunca paramos. Sencillamente porque es nuestro estilo de trabajo y creemos que es una obligación honrar la confianza que nos confirió la ciudadanía al momento de votarnos para una función pública. Todas las mañanas me levanto con las mismas ganas y la misma convicción que el primer día de tratar de ayudar a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de cada localidad”, expresó el Senador Michlig ante un nutrido grupo de vecinos -en la noche de La Cabral.

Moisés Ville

En la localidad de Moisés Ville, Michlig, González y Salari, junto al precandidato a Pte. Comunal Marcelo Lind y su equipo de trabajo, visitaron el Albergue de la Escuela Educación Técnica N° 274 "SOLDADOS ARGENTINOS" donde fueron recibidos por su director Maximiliano Ferreyra.

Allí entregaron un aporte del Programa de Fortalecimiento institucional para la compra de equipamiento de hidratación y recorrieron la institución, hablaron con la comunidad educativa y se impusieron de distintas necesidades para atender a futuro.

En la oportunidad, Marcelo Lind expresó que “estamos con los legisladores presentes con quien nos identificamos en el trabajo cotidiano y en un proyecto en común que compartimos con muchos vecinos que quieren vivir mejor y tener un Moisés Ville que progrese”.

Hunqueros, La Cabral y Monte Oscuridad

Durante la actividad de la jornada (que comenzó durante la mañana con visitas a las ciudades de San Guillermo y Suardi) las autoridades también se reunieron con vecinos y el precandidato a Presidente Comunal, de Monte Oscuridad, Claudio Crovella y miembros de la lista que lo acompaña para las próximas elecciones, con quienes compartieron inquietudes y proyectos.

Durante el periplo también llegaron a La Cabral para hacer efectiva la entrega de indumentaria deportiva para el equipo de fútbol femenino de la localidad que el Senador había comprometido días pasados.

Finalmente, en Huanqueros, se reunieron con vecinos en el Instituto San Francisco de Asís y luego participaron del acto de presentación de candidatos de la lista “Santa Fe Puede”, en el marco del Frente “Unidos Para Cambiar Santa Fe”, que propone a Maximiliano Pullaro como precandidato a Gobernador, a Felipe Michlig como Senador y Marcelo González como Diputado Provincial.

A nivel local la lista es encabezada por Roque Ferreyra como presidente comunal, seguido de Liliana Paz y Adrián Depetris, como miembros titulares de la comisión comunal.

San Guillermo

En la ciudad de San Guillermo los legisladores junto a la precandidata a senadora suplente, María Paula Salari, la precandidata a primer concejal María Soledad Maidana y su equipo de trabajo, el Pte. de la UCR San Guillermo, Conrado Maidana, visitaron la Esc. N° 6041 “Neuquén” siendo recibidos por su Directora Mirta Comini, e iniciar una recorrida por la escuela y una posterior charla con alumnos de segundo grado.

Luego culminaron en el salón de música donde se hizo entrega de aporte a las siguientes instituciones:

-C.U.C.Y.D. torneo de atletismo realizado a fines de abril, recibido por el Pte. de la Subcomisión Omar Raceto, para gastos de organización.

-Asoc. Coop. de Jardín de Infantes nucleado N° 8203, recibido por la Sec. de la Cooperadora Sonia Poleto y la Directora Silvina Cattaneo, para solventar gastos de la muestra artística de los niños del jardín nucleado.

-Asoc. Centro Esperanza, recibido por la Secretaria María Rosa Nicola, destinado a pago de tratamientos

-Lobos Rugby Club, recibido por Jonatan Weiss para compra de elementos deportivos.

-Asoc. Coop. Esc. N° 6041, recibido por su directora Mirta Comini para compra de elementos de educación física.

Por otra parte, en una entrevista mantenida en los estudios de TVcoop, con el periodista Emiliano Nunia, el Senador Michlig lamentó que "personas que se presentaron hace un año y medio atrás para un cargo público y estando en su ejercicio se presenten nuevamente para otro, incumpliendo el contrato social con los vecinos”.

Suardi

En la ciudad de Suardi Michlig, González y Salari encabezaron un acto de entrega de aportes legislativos del PFI, acompañados por el Intendente Hugo Boscarol, el Concejal Dr. Javier Díaz, (el primer precandidato a Concejal Marcelo Nari), e integrante de instituciones locales.

Los Aportes entregados fueron los siguientes:

- Club Sportivo Suardi, recibido por Eduardo Villalba y Guillermo Fiori; para la compra de luminarias para una cancha del Campo de deportes de la institución.

- Asociación Deportiva Juniors, recibido por Daniel Dutto, para comienzo de la obra de Portada de ingreso a la institución.

-Grupo de Aeromodelistas Suardi, recibido Ivan Valdemarin, para la organización 11° Encuentro Aeromodelismos

-Centro Terapéutico y de Producción "Manto Blanco", recibido por su Pta. Alcira Prochetto, para refacciones edilicias

“No meter a todos en la misma bolsa”

El representante de Juniors, Daniel Dutto, luego de comentar la marcha de las obras y el destino del dinero recibido agradeció a las autoridades remarcando que “en estos momentos que se habla mucho de las castas y se meten a todos en la política en la misma bolsa, en este caso no es lo mismo, no es así, porque nos sentimos muy acompañado como institución y como ciudadanos por Felipe, Hugo y Marcelo, por eso creo que no es justo meter a todos en la misma bolsa”.

En su alocución el Intendente Hugo Boscarol manifestó la importancia del trabajo en conjunto y en equipo con el Senador y el Diputado en pos de las instituciones locales aportando siempre para el crecimiento y desarrollo de la misma”.

Por su parte el Diputado Marcelo González se refirió a la importancia de seguir acompañando a las instituciones y eventos que necesitan de estos aportes para poder seguir adelante día a día con sus actividades.

A su tiempo el Senador Felipe Michlig remarcó que “Siempre es importante llegar a todas las instituciones con estos fondos que son de todos los Santafesinos, ya que desde el Programa legislativo de Fortalecimiento Institucional contribuimos a tener una sociedad más justa e igualitaria”.