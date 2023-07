A partir de abril de 2001 el "Tren Solidario" asumió el desafío de recorrer el país en una cruzada solidaria para llegar a distintos puntos del país transportando alimentos no perecederos, ropa y juguetes.

A esta altura fueron visitadas más de 40 localidades a lo largo y ancho de la Argentina, habiendo recorrido el "Tren Solidario" cerca de 27 mil kilómetros, llevando alrededor de 704 mil kilos de alimentos a poblados donde hacía más de dos décadas que no llegaban los trenes. En la actividad participan de forma activa la Juventud Sindical de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.

Marcelo Andreychuk, delegado gremial de la seccional Santa Fe, expresó ante los medios de comunicación presentes que “hoy brindamos una nueva muestra de que cuando quiere, puede. Esto que estamos trayendo hoy a la ciudad de San Cristóbal es producto de un trabajo que venimos realizando en conjunto con la seccional de Rosario y Santa Fe, donde son actividades recíprocas donde hace unas semanas estuvimos colaborando en Rosario y hoy es el turno de San Cristóbal, todos los ferroviarios colaboramos, todos buscamos ayudar quienes lo necesitan, por eso quiero agradecerles de corazón”.

En otro punto, Andreyckuk dijo que “la Unión Ferroviaria demuestra que siempre que haya una necesidad o que las cosas estén mal, nosotros estamos presentes para sumar nuestro granito de arena. Pero lo que quiero destacar y recalcar para que no se hablen cosas que no corresponden es que todo lo que está llegando hoy a San Cristóbal va a quedar en guarda en la UF hasta pasadas las elecciones primarias, y después las vamos a repartir en instituciones y comedores, así no se generan suspicacias”.