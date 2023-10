El Ministerio de Salud de la provincia brindó una serie de recomendaciones ante el brote de dengue en otras provincias y la confirmación de cinco casos positivos provenientes de estas zonas.

En conferencia de prensa, la directora de Epidemiología, Carolina Cudós, explicó que “estamos transitando una situación muy particular en el país e implica que hubo transmisión durante todo el año. Actualmente, en Santa Fe, tenemos un corte de transmisión en septiembre, porque no hubo casos autóctonos, pero continuamos detectando casos de dengue en otras provincias como Formosa, Chaco y Misiones que continuaron teniendo casos de dengue todo el año”.

Consultada por el detalle de los casos, Cudós confirmó que “se detectaron dos en Rosario, uno en Villa Minetti y otro en Recreo, todos con antecedentes de viaje a la provincia de Chaco. Además, se suma un caso en la ciudad de Esperanza con antecedente de viaje a Colombia”.

Asimismo, la funcionaria sostuvo que “nunca dejamos de trabajar en el año porque la situación ameritó la prevención. Estamos alertando a la población para que no baje los brazos, normalmente intensificamos las campañas en enero o febrero pero ya estamos con casos, por lo que la situación es muy vulnerable”.

Además recordó que “en el primer semestre tuvimos 131 mil casos en el país y 21 mil casos en la provincia, marcando un récord histórico porque fue el año de más casos desde el 2009”.

LA VACUNA NO ES LA SOLUCIÓN

Consultada por la llegada de la vacuna contra el dengue, Cudós dijo que “la vacuna no va a ser la solución; el primer punto es ese. No hay una indicación de a quién proporcionársela y a quién no. No se va a comprar, es decir, en el país no se va a distribuir gratuitamente. Por eso no podemos estar pensando que la vacuna nos va a prevenir el dengue para esta temporada 2023/2024”.

En este sentido, insistió en que “se está trabajando en el bloqueo de estos cinco casos pero, además, son muchas las localidades que vienen realizando acciones casa por casa en el departamento General Obligado, por ejemplo”.

Además, Cudós aclaró que “fumigar no es la solución ahora porque sabemos que mata al mosquito que está volando, pero tenemos larvas o huevos en los recipientes que son más y no los afecta la fumigación”.

La directora de Epidemiología reiteró también que “no podemos establecer cuántos casos vamos a tener porque este año, aunque hubo sequía, hubo muchísimos casos. Por eso seguimos trabajando en la prevención, ya que estimamos que va a ser una temporada con muchos casos”.

PREVENCIÓN

Por último, Cudós recordó que "lo más efectivo contra el dengue es la limpieza; el descacharrado que podemos hacer en nuestros patios, en nuestros jardines; y el uso del repelente. Hay que tratar de evitar los criaderos de mosquitos y, al viajar, intensificar el uso del repelente en forma adecuada”.

Y recomendó que, quienes presenten síntomas compatibles con la infección, “se dirijan al centro de salud más cercano a su domicilio".

De la conferencia de prensa participó también el responsable del área de Zoonosis, Fernando Carmona.