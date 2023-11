La prestigiosa escritora Rosa Montero, una de las firmantes.

Para "defenderse de la ultraderecha demencial", en contra de "una fórmula detestablemente antidemocrática como la de Milei", y frente a "la posible pérdida de prácticamente todos nuestros derechos", son algunos de los motivos por los que más de 800 figuras de la cultura nacional y extranjera firmaron un documento público en el que llamaron a "votar a Sergio Massa" en el balotaje del próximo 19 de noviembre con el fin de garantizar el "futuro de la democracia".

La iniciativa surgió desde un grupo de escritores argentinos que hicieron circular la propuesta y ya son más de 800 las firmas de literatos, dibujantes, artistas, fotógrafos, cineastas, músicos e intelectuales de la cultura local -pero también de otros países como la española Rosa Montero y el mexicano Juan Villoro- que se unieron en la solicitada, en la que expresan su "preocupación por el futuro de la democracia argentina", en el marco de la celebración del 40° aniversario de su recuperación en el país.

"Creo que estamos ante una instancia en la que no hay que dudar. Después vendrán todos los matices ideológicos, las polémicas, todo lo que quieras, pero ahora hay que defender la democracia de esta ultraderecha demencial. Si realmente tenemos aprecio por el país en que estamos viviendo tenemos que defendernos de esta tremenda ultraderecha", dijo a Télam la escritora Liliana Heker al ser consultada por su apoyo al documento.

Sobre el hecho de ser convocada a sumar su rúbrica, Heker dijo: "Yo realmente no dudé un segundo en firmar la solicitada. En otra instancia, no hubiese votado a favor de Massa realmente, pero en este momento no se trata de si estás a favor plenamente o no. En este momento hay un enemigo muy claro y contra ese enemigo tenemos que pronunciarnos quienes queremos un país con justicia social", señaló la cuentista y novelista.

Por su parte, el dibujante e historietista Miguel Rep dijo a Télam, sobre la carta: "Es la total adhesión a la democracia, que a los tumbos pero persistentemente cumple 40 años y queremos, como pensadores, que no lo celebremos el 10 de diciembre con una fórmula detestablemente antidemocrática como la de Milei".

"Somos trabajadores de la cultura que valoramos la construcción de una sociedad más justa en todo sentido. Espero que este clamor aumente a medida que nos acercamos al balotaje. Yo seguiré trabajando día a día con mis dibujos y mi pensamiento. Ojalá la sociedad toda se movilice y ponga un freno a esa miserable dirigencia, de falsos anticasta que terminan aliándose a castas de minorías", afirmó el dibujante.

Otra figura que se pronunció sobre el documento público fue la cordobesa María Teresa Andruetto, quien dijo a Télam: "Mis posicionamientos son públicos, y no los hago de modo partidario, sino de un modo general más ideológico. Y lo que tenemos enfrente ahora es la pérdida de prácticamente todos nuestros derechos. No encuentro dificultad para tomar posición, lo veo tan gruesamente en blanco y negro como nunca, cosa que es también un pesar, de cómo hemos llegado a este punto donde un porcentaje muy alto de la población acuerda con perder derechos".

Y añadió: "Yo siempre he sentido que hay una diferencia muy grande entre escribir y ser escritor. Ser escritor implica poner la palabra de uno en el espacio público, y no solamente la escritura, sino también el derecho de todo ciudadano a opinar, pero por otro lado también la responsabilidad de aquel que es leído, aquel cuyos libros circulan, ejercer una palabra y un compromiso público. Lo que escribimos no está hecho solo de palabras, está hecho de nuestra vidas, nuestro posicionamiento, nuestro compromiso con los otros", detalló la autora.

Al momento de hacer pública la carta, más de 800 figuras de la cultura ya habían estampado su firma, tal como confirmó a Télam el escritor Sergio Olguin, quien añadió: "Los que estamos queríamos apoyar explícitamente a Massa, sin ambigüedades ni medias tintas. Las razones están en la carta".

"En honor a estas cuatro décadas de encuentros y desencuentros bajo el amparo de la Constitución, vemos con enorme desasosiego la posible llegada al poder de una propuesta que reivindica el terrorismo de Estado y amenaza con quitar y deslegitimar todo lo adquirido para la vida común del pueblo argentino", reza el documento que circuló en redes sociales.

La misiva lleva también las firmas de Bernarda Llorente, Cecilia Roth , Leonardo Sbaraglia ,Rita Segato, Rita Cortese , Mariana Enríquez ,Tute , Luis Felipe Noé, Selva Almada, Vera Spinetta y Luisa Kuliok .

"Nunca una crisis de cualquier naturaleza, considerando la enorme cantidad de compatriotas que viven momentos muy difíciles debido a las decepciones de nuestra dirigencia y la falta de sintonía entre las fuerzas políticas alcaldías, puede confundir al electorado y comenzar a apoyar propuestas fundamentales en la idea. del exterminio del oponente y en la negación de todo lo que, de manera muchas veces ardua y duradera, logramos en el terreno de la legislación aprendida por los trabajadores, por la comunidad y por la sociedad argentina”, se lee en la carta.

“En todo esto, porque como dijo el presidente Raúl Alfonsín: 'La democracia se cura con más democracia', y en este momento crucial para la patria, convocamos a votar por Sergio Massa", concluye el texto bajo las columnas de Carlos Ulanovsky, María Sonia Cristoff, Juan José Cambre, Max Aguirre, Mónica Tarducci, Ana Gallardo, Gabriela Massuh, Pablo Ramos, Florencia Canale, Griselda Gambaro, Diana Bellessi, Luis Gusmán, Alan Pauls, Luisa Valenzuela, Adriana Lestido y Albertina Carri .

SARLO, SVAMPA Y FERNÁNDEZ MEIJIDE VOTAN A MASSA "CONTRA LA DERIVA AUTORITARIA"

Referentes de distintas áreas de la cultura como Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, Graciela Fernández Meijide, Carlos Altamirano y Roberto Gargarella firmaron y difundieron una solicitada en la que asumen su voto al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, porque consideran que ante su oponente en el balotaje del 19 de noviembre Javier Milei, "es necesario establecer un cordón democrático contra los peligros de una deriva autoritaria".

"La conducta pública de Milei y de buena parte de su equipo es contraria a la cultura democrática que propiciamos para fortalecer una comunidad política pluralista y pacífica; su explícita negación del pacto de los derechos humanos habilita un retorno de formas de violencia política y estatal que creíamos superadas; y su propuesta plebiscitaria de gobierno anticipa una práctica cesarista y autoritaria violatoria de la constitución nacional", subrayan en el texto de la solicitada.

"Esperamos que la ciudadanía comparta mayoritariamente nuestro compromiso para la segunda vuelta, pero no alentamos por ello ningún triunfalismo", apuntan.

Los firmantes consideran que "en estas elecciones no hay vencedores; hay una sociedad derrotada, sumida en una crisis a la vez social, económica y política de enorme gravedad" y llaman a "las fuerzas democráticas" a asumir "la responsabilidad por el fracaso de muchas de las promesas del ciclo iniciado hace 40 años, y comprometerse a trabajar juntas para reparar los daños producidos".

"La consagración de un nuevo pacto democrático capaz de dejar atrás décadas de fracasos y frustraciones debería constituir un programa mínimo para el próximo gobierno", resaltan.

En la solicitada también firmada por Oscar Cetrángolo, Rubén Chababo, Adrián Gorelik, Claudia Hilb, Roy Hora, Alejandro Katz, Lucas Martin, Federico Merke, Mario Pecheny, Martín Plot, Patricia Tappatá, Hugo Vezzetti, afirman que no se les "escapa que la trayectoria de Massa, los desaciertos de su gestión económica y la ambigüedad de sus propuestas pueden generar serias dudas y temores". Sin embargo remarcan que "es necesario establecer un cordón democrático contra los peligros de una deriva autoritaria encarnados por Milei, posibilidad hoy representada por el triunfo de Massa".