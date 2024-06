El Dr. Armando Borsini es el nuevo director del Hospital Julio Villanueva

"Es un desafío bastante importante, ya que la demanda hospitalaria ha aumentado mucho, así que la idea es cubrir con toda la demanda de la población y contento de volver a mi ciudad. Lo veníamos pensando, son catorce años que estuve viviendo en Santa Fe, formándome, se dio esta oportunidad y no dudé. Me gusta el equipo de trabajo, están muy presentes, siento el apoyo de todos mis colegas y me da mucho gusto trabajar acá", expresó el Dr. Armando Borsini, quien a partir de hoy es el nuevo director del Hospital Julio Villanueva.