En ocasión de un nuevo aniversario de la UNL este jueves 17 de octubre, momento en el que la casa de estudios cumple 105 años desde su fundación, su rector Enrique Mammarella se manifestó sobre el duro presente de la universidad, la apremiante falta de presupuesto, la responsabilidad del Gobierno y las tomas de universidades.

En diálogo con LT10 y consultado por los dichos del presidente Javier Milei tratando de "chorros" a rectores de universidades respondió: "Me cae muy mal porque se dice gratuitamente desde el desconocimiento y desde la mala intención".

"Es muy difícil para nosotros escuchar que desde un sillón mirando a 20 kilómetros a la redonda se discuta lo que pasa en todo el país, es intencional el hecho de atacar, desprestigiar, esto demuestra que tenemos que invertir más en educación para defender la democracia y para hacer entender que los discursos de odio no tienen que tener lugar en el país", continuó.

Auditorías y presupuesto de las universidades

En relación a las auditorías que el Gobierno dice que las universidades se niegan, Mammarella indicó: "No recibimos ningún pedido de auditoría para que una universidad haya dicho que no, si alguien se opone denúncienlo porque corresponden ser auditados. Pero no quieren la auditoría sino controlar las universidades, lo más cercano a intervenir. La cuestión parece de todo o nada, las estadísticas las tiene el Ministerio de Educación. Hemos recibido pedidos de información pública y cumplimos con todos, en el portal está la mayoría de la información que ellos dicen desconocer".

Hablando de cuestiones de presupuesto, el rector de la UNL manifestó: "En medio de la segunda marcha salió la discusión del aumento del 6,5%, la garantía salarial a los docentes, etc. Todavía no hay ninguna resolución. Si se hacen los cálculos de esa resolución proyectada a octubre y pensando que en noviembre y diciembre no aumente nada, esa masa salarial de octubre multiplicada por 13 para proyectarla anualizada a lo que se le suma un 10% de gastos de funcionamiento la plata que mandaron en el Congreso como presupuesto no alcanza".

"El presupuesto que envió el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) era el presupuesto 2023 actualizado por inflación a diciembre. El presupuesto que envió el presidente al Congreso no llega ni a la mitad de ese monto", informó.

En contra de las tomas de universidades

Frente a la consulta sobre su postura frente a las tomas de las universidades en Santa Fe y distintos puntos del país, Mammarella afirmó: "No considero que las tomas sean una medida que sirva. Cada uno de los claustros es responsable de que la universidad crezca y trabaje funcionando para el beneficio del pueblo. La toma no es una medida válida porque impide cumplir los objetivos de la universidad. Hay muchas cosas que se pueden hacer para demostrar la necesidad de acompañamiento colectivo para conseguir presupuesto, cambios en leyes, etc.".