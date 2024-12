(Mario Caffaro) La Cámara de Diputados cerró el año calendario sancionado la Ley Tributaria 2025 que, en esta ocasión, a los temas estrictamente impositivos, añadió la adhesión santafesina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI) y al blanqueo de capitales aunque con un controvertido impuesto del 2% a los santafesinos que hayan adherido y quieran ganarse un "tapón fiscal".

Para aprobar la norma que -junto al Presupuesto- marcan la hoja de ruta para la administración santafesina del año venidero, Unidos votó en general junto al interbloque justicialista mientras que el Frente Amplio por la Soberanía, Somos Vida más Vida y Familia votaron en rechazo. Pero ya en particular, el justicialismo se diferenció y rechazó varios artículos mientras que también lo hicieron las oficialistas Ximena Sola y María Fernanda Castellani, ambas del Pro en lo que fue la primera fisura del año de Unidos. Ambas legisladores simplemente marcaron que votaron algunos artículos en particular sin exponer los fundamentos. No obstante, socialistas más radicales, Creo y la restante banca del Pro en manos de Astrid Hummel consolidaron la votación en particular.

Mariano Cuvertino

Al respecto, el diputado Mariano Cuvertino (Unidos para Cambiar Santa Fe ) sostuvo que se trata de una ley con que busca potenciar el desarrollo productivo. “Esa voluntad de apoyar a la producción se destaca en varios artículos, como la estabilidad fiscal para las pymes y en no aumentar los impuestos a los cuatro sectores fundamentales de la economía santafesina como son la actividad agrícola, la industrial, de comercios y servicios”.