Qué dice el pronóstico del tiempo este lunes en la ciudad de San Cristóbal y la región

La temperatura mínima fue de 8º y la máxima sería de 21°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones.

San_Cristóbal,_Santa_Fe,_Argentina

El comienzo de semana en la ciudad de San Cristóbal se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con menor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, el cielo irá despejándose cerca del mediodía.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 8° y la máxima sería de 21º, bajando a 11° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 8 horas la humedad fue del 76% y viento a 10 km/h.

Pronóstico extendido

El martes se espera una mínima de 8° y una máxima de 24° y el cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día, pero sin precipitaciones.

Luego, el miércoles tendrá una mínima de 7° y una máxima de 22°. El cielo se presentará nublado y sin precipitaciones.

Finalmente, el jueves se presenta nuevamente con mayormente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 4° y la máxima de 18°.

