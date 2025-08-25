Inseguridad: Se denunciaron muchos robos en San Cristóbal

En primer lugar, personal policial tomó conocimiento de un hecho contra la propiedad perpetrado en un departamento de calle Juan B. Justo al 700, donde su propietario denunció la sustracción de un bombeador.

Desde un local comercial ubicado en calle Lisandro de la torre al 900, autores ignorados ingresaron por un ventiluz y se llevaron cortes cárnicos y fiambres.

Además, en calle Azcuénaga al 700, su propietario manifestó que se hizo presente en la casa que se encuentra deshabitada y notó la puerta del patio dañada y varias vestimentas varias en el lugar. Momentos más tarde, se hizo presente un joven que insultó al propietario y al personal actuante, poniéndose cada vez más agresivo e intentando lesionar a la policía, por lo que se procedión a su detención.

Desde una vivienda de calle Oroño al 700, un hombre de 57 años denunció que le rompieron una ventana trasera y le robaron una pava eléctrica, una bomba centrífuga y un acolchado.

Por otro lado, un hombre de 42 años domiciliado en calle Azcuénaga al 900, informó que dos hermanos mayores de edad le habían sustraído desde el interior de su garaje un machete. Se realizó un amplio rastrillaje, localizando a los sujetos mencionados en calle Belgrano, donde uno de ellos trasladaba un elemento de similares características. Estos individuos al advertir la presencia policial arrojaron el objeto al suelo y se dieron a la fuga por un terreno baldío.

Desde un carro de comidas ubicado en Avenida de los Trabajadores Ferroviarios al 700, un hombre de 38 años, manifestó que observó la puerta del mismo violentada y notó la faltante de distintos elementos comestibles y una minipimer. A su vez, el vecino del lugar, expresó que autores ignorados intentaron sustraer un grupo electrógeno desde el quincho

de su vivienda previo a forzar una ventana de madera, pero no lograron su comedido.