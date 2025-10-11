Reunión de autoridades departamentales en apoyo de la lista de Provincias Unidas

Michlig: “La voz de Gisela Scaglia es la que necesitamos en el Congreso Nacional para defender a Santa Fe y el federalismo”
Felipe Michlig encabezó este viernes un encuentro con referentes de los 32 distritos del Dpto. San Cristóbal.
En este viernes se realizó el Centro de Familiares de ex Combatientes de Malvinas un encuentro liderado por el Senador Michlig y el Dip. Marcelo González, con el fin de trabajar por la candidatura de la lista de Provincias Unidas que encabeza la vice Gobernadora Gisela Scaglia, participaron del encuentro político referentes de los 32 distritos del departamento. Entrevistamos a Marcelo González que nos comentaba lo siguiente
El diputado Marcelo González se refirió al encuentro de autoridades del departamento San Cristóbal que apoyan la lista a diputados nacionales de Provincias Unidas. Destacó la importancia política de esta nobel agrupación política que lleva en primer lugar a la vice Gobernadora Gisela Scaglia. Aclaró que su principal propuesta es defender los intereses de la provincia. En otro aspecto se refirió al proyecto que se aprobará en la cámara donde se desempeña, donde solicita al Poder Ejecutivo Provincial el proyecto de factibilidad de la construcción de un parque solar fotovoltaico de al menos 10 megavatios en la ciudad de San Cristóbal.
La iniciativa se fundamenta en la necesidad de avanzar hacia un esquema energético más sustentable, diversificado y seguro, atendiendo la situación particular de la ciudad, que constituye el punto final del tendido eléctrico provincial y que alimenta a otras nueve localidades de la región.
