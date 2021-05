Juntos por el Cambio recorre el territorio

La dirigente de la ciudad de Gálvez es quizás una de las referentes del PRO que más ha recorrido el departamento San Cristóbal. En esta oportunidad nos visitó en la redacción de "El Departamental", acompañada por el concejal local, Diego Sartín. En su recorrida Gisela Scaglia venía de reunirse con la Intendenta de San Guillermo, Romina López, y más tarde tenía una entrevista con dirigentes y autoridades de Ceres donde pasó la noche.

“Lo que no hay que perder en este tiempo es el contacto con la gente, sobre todo con aquellos que más la están sufriendo en este momento difícil, son aquellos que tienen un emprendimiento o un negocio. Recorrer esta realidad que tenemos por causa de la pandemia y también estar en contacto con nuestros dirigentes, nos parece importante acompañarlos, porque nuestro compromiso es el de construir una Santa Fe y una Argentina mejor. Eso sigue intacto en nuestro partido” señalaba la legisladora nacional, luego se refirió al rol de su Bloque como oposición al gobierno Nacional: "En el congreso Cambiemos ha tenido un rol protagónico como oposición. Permanentemente mostramos las injusticias que se vivieron en esta pandemia con la vacunación vip. Con los contratos de las vacunas, cómo estamos con esas compras, hay muchos debates que creemos que hemos puesto sobre la mesa. El ministro Cafiero hace 272 días que no viene al congreso, cuando tiene la obligación de venir una vez por mes y está incumpliendo su deber constitucional" indicaba Scaglia.

" La gente tiene la sensación que no hay rumbo para salir de la pandemia"

“La sensación que tiene la gente es que no hay un rumbo para superar esta pandemia hoy en la Argentina, estamos a la deriva. Porque nos prometieron 65 millones de vacunas para marzo y hoy estamos en menos de cinco millones, sólo el 80% es primera dosis y hay un resto muy chiquito de segunda dosis. La gente siente que lo que le iba a salvar la vida no está más. El camino es muy difícil y después está lo económico, porque la salud es hoy una prioridad y todos nos damos cuenta que el sistema de salud no se mejoró, hay falta de oxigeno y camas, pero lo económico se afecta con estas medidas restrictivas, está dañando mucho, hay gente que realmente la está pasando muy mal”. La legisladora abordó el tema de la presenciabilidad en las escuelas y comentó: “Otra institución que nosotros defendemos en voz muy en alta es la escuela. La Argentina tiene 50% de chicos en la pobreza y la escuela es el lugar donde muchos chicos buscan el único plato de comida, si vos le cerras la escuela le estás diciendo que no vaya a comer a ningún lado. Además le decís a ese chico arréglate en la virtualidad cuando en la casa hay un solo teléfono destartalado para el uso de toda la familia”.

"Proyecto de etiquetado frontal de alimentos“

Al ser consultada por su acción legislativa en el tema "Proyecto de etiquetado frontal de alimentos“, la Diputada comentó: "Hace muchos años vengo trabajando en ese tema y hoy estamos tratando uno que tiene media sanción del senado, por lo tanto si los diputados logramos este acuerdo vamos a tener una ley de etiquetado frontal de alimentos en Argentina que nos permita saber mejor qué comemos”.

Política de alianzas

Por último se refirió a la política de alianzas de su espacio y dijo: "Creo que tenemos un frente electoral muy fuerte y una alianza donde trabajamos bastante bien todos juntos. Este frente para ganar necesita ser más grande, más fuerte y en ese lugar está bienvenido cualquiera que tenga como límite el kirchnerismo" concluyó Gisela Scaglia.

"Si no es Sartín el candidato a la reelección, será otro/a del sector puro del PRO"

En primer lugar, el Concejal Diego Sartín, agradeció la presencia de la diputada y reflexionó, "es una de las pocas personas dentro del PRO que siempre estuvo presente en el centro norte santafesino, nos ha visitado varias veces, ha venido por temas puntuales a San Cristóbal. Ella se acuerda muy bien de la gente que visitamos y los vecinos se acuerdan de ella", luego agregó “Creo que hoy Juntos por el Cambio está más fuerte que nunca y estamos abiertos a que este gran frente sea mucho más grande todavía rumbo a un 2023, creemos que es posible gobernar la provincia y también la nación”.

En cuanto a su renovación en el concejo municipal, no negó el interés a la reelección, pero advirtió "si no es él habrá otro u otra representante de Juntos por el Cambio y que seguramente vendrá de la parte pura del Pro" .

Para finalizar señaló: “Vamos a estar presentes en las próximas elecciones, Dios dirá de la mano de quién, siempre digo que hay muchas personas mucho más capacitadas que Diego Sartín con una enorme capacidad de transmitir y brindar todo lo que ellos tienen pero hay que estar y hay que animarse”.