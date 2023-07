En conferencia de prensa el Senador Michlig -junto a Gisela Scaglia- mencionó que “Maxi Pullaro es el Miguel Lifschitz del radicalismo”, al tiempo que apeló a la sensatez política ya que, “no por estar en campaña electoral todo vale. Como puede ser que hay dirigentes que hace 2 meses hablaban maravillas y ahora nos critican a mansalva metiéndose con cuestiones familiares, personales y mentiras permanentes, -en fin- estoy seguro de que la gente no quiere ese tipo de accionar sino diálogo, entendimiento y por sobre todas las cosas respeto. De nuestra parte respondemos solo con más trabajo y más diálogo”.

“Pullaro es el más preparado”

Gisela Scaglia dejó muchas definiciones ante la prensa departamental entre ellas que “tenemos que acompañar al hombre más preparado para ser Gobernador, que es Maxi Pullaro, el que más sabe de seguridad y el que mejores equipos de trabajo tiene, además de conocer cada punto de la provincia y contar con una gran capacidad de diálogo”.

Respecto al actual senador departamental mencionó que “tienen un Senador Presente, que se destaca a nivel provincial y es elogiado desde todos los sectores políticos, es nuestra garantía de unidad. Con Felipe trabajaremos juntos a partir del 10 de diciembre para cumplir con todos los mega proyectos que nos plantea para el departamento San Cristóbal, como el gasoducto, el acueducto, edificios escolares, el de rutas seguras, entre tantos otros” detalló.

El peronismo atrasó la Provincia y la Nación

En cuanto a definiciones políticas indicó “que los dirigentes que le hagan el juego al Kirchnerismo ya saben a donde tienen que ir, pero después no vengan con la doble máscara. Nosotros sabemos que tenemos que decirle basta a un modelo impuesto por el peronismo que atrasó definitivamente en la provincia de Santa Fe y en la Nación. Cuando nosotros asumamos el 10 de diciembre volveremos a recuperar la educación, ya que -por ejemplo- no puede ser que hoy alumnos de 7mo. Grado no saben leer o interpretar un texto. Volveremos a tener calificaciones reales para evaluar a los alumnos, entre otras medidas de fondo que hay que tomar rápidamente”.

A su vez agregó que cuando presida el Senado, como vicegobernadora, la primera Ley que vamos a impulsar, es la adhesión de la provincia a la Ley de narcomenudeo -que ya viene trabajando Felipe- para que la policía provincial tenga jurisdicción sobre esos delitos”

Hersilia, Villa Trinidad y San Guillermo

En Hersilia, la comitiva integrada por Gisela Scaglia, Felipe Michlig, María Paula Salari y Marcelo González visitaron la sede de la UCR de la localidad, en donde fueron recibidos por la Pte. Comunal Silvina Romero e integrantes de la comisión comunal. Allí brindaron compartieron un desayuno de trabajo, opiniones y se impusieron de proyectos locales. Luego brindaron una conferencia de prensa. “Seguiremos acompañando a Silvana en la transformación que está llevando a cabo en Hersilia” señaló Scaglia.

En Villa Trinidad en Estación Resto Bar se reunieron con la precandidata a Pte. Comunal Marianela Risso y equipo de trabajo. Luego brindaron una conferencia de prensa en donde Scaglia resaltó “la oportunidad única que se le presenta a Villa Trinidad de elegir una gran candidata como es Marianela, quien tendrá la posibilidad de gobernar en sintonía con el gobierno provincial que va a presidir Maxi Pullaro, y les aseguró que juntos daremos un salto de calidad al futuro con obras estratégicas con apoyo a la producción y al trabajo, para mejora la calidad de vida de todos los trinidenses”.

En San Guillermo, mantuvieron un encuentro con los candidatos locales encabezados por Soledad Maidana en la sede Comité Unión Cívica Radical, en donde además brindaron una conferencia de prensa a agenda abierta, en la cual Gisela Scaglia elogió la cantidad y calidad de leyes que logró el Senador Michlig, para todos los santafesinos, entre ellas, Ley de paridad de género, Fondo de Obras Menores, Ficha Limpia, Fondo de electrificación Rural, juzgados para el departamento, entre otros tantas, pero especialmente que esta localidad y Suardi sean declaradas ciudades”, dijo, agregando que “es el Senador que todos quieren tener”.

San Cristóbal, Huanqueros y La Clara

En la ciudad de San Cristóbal, fueron recibidos en la Sede del Comité Unión Cívica Radical por el intendente Horacio Rigo y precandidatos locales de Santa Fe Puede, con quienes compartieron una extensa conferencia de prensa. Allí Gisela Scaglia remarcó que “en nuestra gestión esta ciudad -que viene creciendo de la mano del intendente Rigo, pese a la discriminación del Gobierno de Perotti-, cuando seamos gobierno el 10 de diciembre, va a recibir el acompañamiento debido para que juntos podamos hacer realidad todos los proyectos que me estuvieron mostrando y explicando Horacio y Felipe”

En Huanqueros fueron recibidos por el Presidente Comunal de la Localidad, Roque Ferreyra e integrantes de su lista y vecinos de Huanqueros.

Finalmente, en La Clara mantuvieron un encuentro con la precandidata a Presidente Comunal, Patricia Mandrile y equipo de trabajo, con quién compartieron inquietudes y propuestas de gobierno, al tiempo que recorrieron el Club Deportivo La Clara.

Gisela Scaglia y Marcelo González recorrieron el departamento 9 de Julio

La pre candidata a vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, y el diputado provincial Marcelo González, estuvieron de recorrida por el departamento 9 de Julio para dialogar con referentes y autoridades locales y a la vez visitar instituciones y charlar con vecinos. La visita abarcó las localidades de Tostado, Gregoria Perez de Denis, Gato Colorado, Montefiore y Logroño.

En la visita durante domingo y lunes, estuvieron en distintas localidades compartiendo actividades e interiorizándose acerca de las problemáticas de cada lugar.

Gisela Scaglia acompaña en la fórmula a Maximiliano Pullaro en la lista Santa Fe Puede de Unidos para Cambiar Santa Fe y, por el mismo espacio, Marcelo González ocupa el tercer lugar en la nómina de pre candidatos a diputados encabezada por José Corral.

En diálogo con los medios de comunicación, contaron acerca de la visita y las iniciativas y proyectos que buscan poner en marcha: