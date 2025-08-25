Incendio en una vivienda de San Cristóbal

En una vivienda de calle Junín al 500 se produjo un incendio en la habitación y su propietario, un joven de 22 años, no estaba presente.

Se convocó a bomberos voluntarios, quienes sofocan el foco ígneo. Interiorizada la fiscal en turno ordenó que se comunique a bomberos zapadores de la cuidad de Rafaela, quienes hicieron el relevamiento en el lugar e informaron que el incendio habría sido intencional.