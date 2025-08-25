Incendio en una vivienda de San Cristóbal

Policiales25 de agosto de 2025El DepartamentalEl Departamental
e5d84975-dca0-4ad2-9400-fdeb5d7a6a60

En una vivienda de calle Junín al 500 se produjo un incendio en la habitación y su propietario, un joven de 22 años, no estaba presente.

Se convocó a bomberos voluntarios, quienes sofocan el foco ígneo. Interiorizada la fiscal en turno ordenó que se comunique a bomberos zapadores de la cuidad de Rafaela, quienes hicieron el relevamiento en el lugar e informaron que el incendio habría sido intencional.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-08-20 at 5.19.28 PM

PDI detuvo en Córdoba a un sospechoso de robo en San Guillermo

El Departamental
Policiales20 de agosto de 2025

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo en la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, a un sujeto que estaría implicado en un hecho de robo calificado, ocurrido los primeros días de agosto en la localidad de San Guillermo.

Imagen de WhatsApp 2025-07-19 a las 17.06.03_d46dc31c

Secuestran arma de fuego frente al monumento de los Tucu Tucu

El Departamental
Policiales19 de julio de 2025

En un control de la Unidad Operativa Regional Nº 6 de San Cristóbal, en la intersección de rutas N° 2 y N° 13, frente al monumento de los Tucu Tucu, se secuestró un revólver calibre 32 a un hombre oriundo de Santa Fe que se dirigía a Quimilí (provincia de Santiago del Estero).

Ranking
El Departamental

Recibí las últimas Noticias