Incendio en una vivienda de San Cristóbal
En una vivienda de calle Junín al 500 se produjo un incendio en la habitación y su propietario, un joven de 22 años, no estaba presente.
Se convocó a bomberos voluntarios, quienes sofocan el foco ígneo. Interiorizada la fiscal en turno ordenó que se comunique a bomberos zapadores de la cuidad de Rafaela, quienes hicieron el relevamiento en el lugar e informaron que el incendio habría sido intencional.
PDI detuvo en Córdoba a un sospechoso de robo en San Guillermo
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo en la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, a un sujeto que estaría implicado en un hecho de robo calificado, ocurrido los primeros días de agosto en la localidad de San Guillermo.
Secuestran arma de fuego frente al monumento de los Tucu Tucu
En un control de la Unidad Operativa Regional Nº 6 de San Cristóbal, en la intersección de rutas N° 2 y N° 13, frente al monumento de los Tucu Tucu, se secuestró un revólver calibre 32 a un hombre oriundo de Santa Fe que se dirigía a Quimilí (provincia de Santiago del Estero).
El gobierno confirmó que pagará el aumento docente por planilla complementaria y que "la paritaria es un asunto terminado"
Luego del no a la propuesta oficial, el ministro de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe, Fabián Bastia aseguró que la paritaria docente no se reabrirá.
Autonomía, cartas orgánicas y una sola reelección: las claves del régimen municipal que tendría la nueva Constitución
La Comisión de Régimen Municipal de la Convención Reformadora de Santa Fe presentó un dictamen que propone que todos los núcleos poblacionales sean municipios y que los que tengan más de 10 mil habitantes puedan dictar Cartas Orgánicas. Concejales e intendente tendrán una sola reelección consecutiva.
El escándalo por la Agencia Nacional de Discapacidad llegó a la prensa internacional
Los principales medios del mundo reflejaron las denuncias por una presunta red de sobornos y la crisis que enfrenta el gobierno. "Milei suma un escándalo de corrupción a su creciente lista de problemas", publicaron.
El senador Michlig participó de las fiestas patronales en Colonia Bossi en honor a San Bernardo de Claraval
En la oportunidad el legislador acercó un aporte económico del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) por $2.000.000.