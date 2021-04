Independiente ganó con mucha autoridad

Independiente necesitaba de un partido así para reencontrase con su gente después de más de un año, el último partido como local habían sido los 10 minutos del clásico ante Ferro que preferiblemente son para olvidar.

La presentación del Rojo en Roca había sido auspiciosa, pero había que reivindicar ese punto fuera de casa ganado de local, y así lo hizo, con autoridad y prácticamente sin dudas. Desde el principio dominó el juego, avisando primeramente con una jugada clara de Mercado (Ezequiel hoy en un rol más de desgaste), y a los 15 minutos tomó riendas en el marcador y nunca más las soltó.

Curli Caballero aprovechó el mano a mano que le sirvieron, quizás no definiendo de la manera más elegante, pero sí efectiva. Solo iban 15 minutos y el dueño de casa imponía las condiciones, desde el juego y desde el resultado. Poco después, a la salida de una pelota parada, Ivo Simonatti puso el 2-0 luego de hacer una pirueta.

Antes del cierre, Kiki Villafañe fue fuerte y se ganó la segunda amarilla, dejando a su equipo con uno menos para afrontar todo el complemento, pero Vila nunca supo como aprovechar ese hombre de más, nunca puso en jaque la estrategia del Rojo que, hasta por momentos, se animó y casi marca el tercero.

Los otros resultados

. En Aurelia, Sportivo Aureliense no pudo ante Sportivo Roca y cayó 3 a 2 en un vibrante partido de fútbol. El otro que se llevó los puntos a su casa fue el Deportivo Bella Italia que caía 1-0 frente a Moreno de Lehmann pero se lo dio vuelta 2 a 1.

San Isidro de Egusquiza hizo lo propio frente a Tiro Federal de Moisés Ville e Independiente de Ataliva superó a Argentino de Humberto también por 2 a 0.

Belgrano de San Antonio fue el equipo que permaneció libre en esta segunda jornada.

La próxima fecha

Dep. Bella Italia vs San Isidro, Tiro Federal vs Independiente Ataliva, Argentino de Humberto vs Independiente San Cristóbal, Argentino Vila vs Sportivo Aureliense, Sportivo Roca vs Belgrano de San Antonio. Libre: Moreno de Lehmann.